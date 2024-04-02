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اليابان تعلن استئناف تمويل الأونروا

4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت اليابان استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن قرابة 35 مليون دولار - من التمويل المقرر أصلا- جاهزة للصرف.
وأكدت كاميكاوا -التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي- أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وفق تعبيرها.
وكانت اليابان وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى "الأونروا".

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