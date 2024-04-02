زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات يهز عاصمة تايوان وتحذيرات من تسونامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، العاصمة التايوانية تايبه، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.
وأصدرت السلطات التايوانية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب الزلزال الساحل الشرقي للجزيرة.
وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن "الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان".
وأضافت: "لقد تم إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكان المناطق الساحلية بوجوب توخي الحذر".
وذكر شهود عيان أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.
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