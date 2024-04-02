Wednesday, 03 April 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات يهز عاصمة تايوان وتحذيرات من تسونامي

4/2/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، العاصمة التايوانية تايبه، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.
وأصدرت السلطات التايوانية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب الزلزال الساحل الشرقي للجزيرة.
وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن "الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان".
وأضافت: "لقد تم إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكان المناطق الساحلية بوجوب توخي الحذر".
وذكر شهود عيان أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.

MENAFN02042024000072011014ID1108051845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث