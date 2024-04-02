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وقفات الرابية

4/2/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حالة من الغضب العارم تجتاح صدور الأردنيين بسبب خروج الهتافات وبعض الأفعال عن عقالها وابتعادها عن جادة الصواب في الرابية. هتافات مستفزة تستحضر مشاهد الدمار في دول مجاورة، وأوصاف وشتائم توجه لقوات الأمن وجنودها الأوفياء الشرفاء، أوصاف مستفزة وكاذبة لا يقبلها أي أردني حر شريف، استحضار لخطاب متشدد يساري أو يميني يريد للأردن أن ينزلق للفوضى لا قدر الله. الأردنيون غاضبون لا يقبلون بالمطلق ما يحدث، يرون صبر واحترافية الأجهزة في التعامل والرد، ويريدون مزيدا من الحزم والقوة في التعامل وتطبيق القانون، يريدون الحفاظ على الأردن واستقراره وتفويت الفرصة على المارقين سواء كانوا حاقدين أو جاهلين.
يستفز الأردنيون أكثر أن يتم توجيههم من الخارج من قادة فصائل فلسطينية. يستذكرون التاريخ عندما حدث ذلك وحاولت فصائل وأحزاب بالخمسينيات والسبعينيات أن تعبث بالمشهد الأردني. الأردنيون لا يأمرهم الا دولتهم ويغضبهم من يفعل ذلك غيرها. يتساءلون لماذا هذا التجاوز والتطاول على الدولة، ولماذا يظن البعض انه قادر ان يؤثر بالشارع الأردني؟ الا يعرفون التاريخ ويقرأون كيف أن الأردنيين كانوا دوما عصيين على هذه المحاولات، وان الأردن لم ولن يكون ساحة لأحد فهو أعظم وأكبر من ذلك. لماذا يظنون أن الأردن لن يكون الا كما كان دوما دولة مؤسسات وقانون يتخذ قراره بسيادية وبما يحقق مصلحة الدولة والشعب وليس أهواء شعبوية أو أحلام فصائلية خبيثة.
وما يؤلم الأردنيين أكثر تلك المزاودة على موقفه الذي يشهد كل عاقل وموضوعي على قوته وتقدمه، وبعد كل ذلك يأتي من يريد للأردن ان يتصرف كدولة مارقة أو أن يدخلها الحرب بحسب أهوائه ومصالحه او ينزلق بها للفوضى! بئس من يريدون بالأردن ذلك، فهذا البلد فيه من العقلاء والشرفاء من سيقفون بوجه هذا الجنون. اما التنظيمات السياسية الأردنية التي تغذي هذه الفتنة وتأتمر من اسيادها بالخارج، فكأنها تقول لنا نحن لسنا تنظيما سياسيا وطنيا فقط وانما جزء من حركة عابرة للدول تريد الأردن جزء من اجندتها السياسية وخلاص لها الآن من مآزقها السياسية، اسيادنا ومرجعياتنا ليس الأردن وانما قادة الفصائل في الخارج. لقد فوتوا الفرصة مرة أخرى ليكونوا جزءا من عمل سياسي مرجعياته وطنية أردنية ويبددون الشكوك التي تحوم حولهم. واهم من يعتقد ان ما يحدث سيزيد من شعبيته الانتخابية، فالأردنيون اكبر واوعى من ذلك، وواهم من يظن انه يستطيع ان يملي على الاردنيين ما يفعلون وكيف يتصرفون، وواهم من يعتقد انه يستطيع ان يخلق فتنة بين الأردنيين ودولتهم.
ظني أن الدولة للآن تتصرف بحكمة وتركز على الأهداف الأساسية من وقف للعدوان وادخال المساعدات واستعادة الهدوء الى ما كان عليه وينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وهي للآن لا تريد حرف البوصلة عن هذه الاهداف، ولكنها قادرة وبقوة ان توقف كل هذه التجاوزات وان ترد الى نحور من يريدون الفتنة شرهم وابعاده عن الأردن. لا تستفزوا الأردنيين ولا تختبروا صبرهم، ومن يفعل ذلك عليه ان يعرف أن الأردني إذا ما تم امتحانه يقدح شرارا.

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