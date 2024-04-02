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اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

4/2/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ثمة ما يدور في الخفاء من أمور يتوجب على المواطن الاطلاع عليها ليكون أكثر قدرة على تمييز الغث من السمين، وليتمكن من الاحتكام إلى العقل، وأن يكون أكثر منطقية في الحكم عليها والتعاطي معها.
بالنسبة لاعتصامات الرابية التي تجري منذ أيام نصرة للمقاومة، نقول إنه لا يحق لأي كان؛ داخل الأردن أو خارجه، المزاودة على الأردني بهذا الشأن، فهذه ليست المناسبة الأولى التي يعبر فيها الأردني عن ضميره وقناعاته في الانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني. تظاهرات الرابية تحرك مبارك، لكن امتداد أيادي جماعة الإخوان المسلمين إليها يؤدي إلى تلويث هويتها، وقتل التعاطف معها.
معتصمو الرابية في معظمهم صادقون، يتعايشون مع ألم الشعب الفلسطيني في القطاع، ويؤلمهم الصمت العالمي، والتخاذل العربي، ولم يعودوا يقوون على احتمال بشاعة المشاهد القادمة من غزة، لكن هناك من يحاول استغلال الدم الفلسطيني وركوب موجة التضامن الأردني الحقيقي والأصيل مع الأشقاء في غزة، بهدف استغلال الدولة، لمآرب حزبية وانتخابية، لا تراعي حرمة الدم الفلسطيني، ولا الاستقرار الأردني.
جماعة الإخوان، التي وصلت لقناعة أن شعبيتها تراجعت خلال السنوات السابقة، وأن حصتها من المقاعد النيابية لن تكون مرضية، سارعت إلى الإعلان عن نيتها عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، كنوع من أساليب الضغط على الدولة لفتح "حوار" من تحت الطاولة، تحقق فيه بعض المكتسبات. لكن النتيجة جاءت صاعقة بعدم الاستجابة الرسمية، رغم كثير من الوساطات.
الجماعة التي "تلعب على جميع الحبال" بارتباطات خارجية معلنة مع إيران وتركيا، وحماس، التي ندعو الله أن ينصرها في معركتها في غزة، وليس معركتها في الأردن، انتظرت الفرصة المناسبة لممارسة "فن الابتزاز" الذي تجيده. وقد كان ذلك بعد نشر قناة "الجزيرة" خبرا، ثبت لاحقا كذبه، عن تعرض سيدة غزية لعملية اغتصاب، لتسارع الجماعة إلى انتهاز الفرصة، وتعميم رسائل نصية تدعو إلى "النفير النفير".
الإخوان، ومن هم خلفهم، واهمون إن اعتقدوا بقدرتهم على لي ذراع الدولة، فمحاولة الاستثمار الإخوانية هذه لن تجدي نفعا، بعد بلوغ غرورها درجة غير مسبوقة، باعتمادها على الدعم الإيراني والتركي، وغيره، وهي دول تعرضت إلى إحراجات كبيرة من الأردن عندما تمكن وحده من تنفيذ عشرات الإنزالات الجوية التي تحمل مساعدات للأشقاء في غزة، فيما هي دول تكتفي بالتصريحات الإعلامية الرنانة، دون فعل أي شيء على أرض الواقع.
تبعات ما يحدث من استثمار للجرح الفلسطيني النازف ستكون كبيرة إن لم ننتبه إلى "مقاصد تحركات" الجماعة، وهي تبعات لا يكترث بها الإخوان، فجل همهم ينصب على ابتزاز الدولة لتحقيق مآربهم. تلك التبعات ستؤثر على الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي، وعلى الاقتصاد والسياسة، وعلى جميع ما تحقق حتى اليوم من منجز نفتخر به.
المرحلة الحالية لا تحتمل الاختباء خلف كلمات الدبلوماسية، حتى لو لم تعجب كثيرين، وعلى الدولة أن تضع حدا لما يجري في الرابية، عبر تنفيذ القانون بكل حزم تجاه من تسول له نفسه الاستهانة بالوطن ومقدراته ورموزه، والتعامل مع ملف الإخوان المسلمين بجدية أكبر وبشكل يجلعنا أكثر هدوءا وأمنا من مؤامرات داخلية وخارجية تحاك ضد البلد.
التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق كفله الدستور، أما التصعيد وتنفيذ أجندات لمصلحة جهات خارجية، فهو خيانة واضحة، ينبغي ألا يتعامل معها إلا بـ"الجراحة".

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