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الكرك.. لحوم بأسعار متدنية تثير الشكوك حول سلامتها

4/2/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – تنتشر في مختلف ألوية محافظة الكرك، المئات من محال القصابة التي تبيع لحوما بلدية وأخرى مستوردة ، لكن أغلب الذبحيات التي يتم عرضها، لا تكون قد خضعت لإشراف بيطري، كما أنها ذبحت خارج المسلخ البلدي بعيدا عن الرقابة.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن أكثر من 300 ذبحية تذبح يوميا خارج المسلخ البلدي، ولا تفحص بيطريا ولا تخضع للرقابة، نتيجة اعتماد القصابين ذبح ذبائحهم في محالهم أو داخل الحظائر الخاصة بهم، ما يجعل تلك الذبائح مصدر شك وقلق لدى المواطنين، خاصة تلك التي تباع بأسعار رخيصة في العديد من مناطق المحافظة، ويستغل فيها قصابون حاجة المواطنين للحوم رخيصة في شهر رمضان المبارك.
وتفتقر غالبية ألوية المحافظة لمسالخ رسمية للمواشي، باستنثاء بلدية الكرك التي تملك مسلخا تخضع فيه الذبحيات من المواشي للرقابة البيطرية والصحية، ويتم اتلاف أي ذبحيات غير مطابقة للمواصفات.
وخلال شهر رمضان وما يصحبه من ارتفاع الطلب على اللحوم، تتوسع عمليات الذبح اليومي لدى غالبية محال القصابة، ما يتطلب وفق مواطنين زيادة الرقابة على محال القصابة، والتأكد من عدم عرض ذبائح غير سليمة للبيع، خاصة وأن المستهلك قد لا يستطيع التمييز بين الذبائح السليمة وغير السليمة.
ومنذ بداية شهر رمضان، انتشرت على نطاق محدود عمليات بيع ذبائح بأسعار رخيصة لم يعتد عليها المستهلك، إضافة إلى عرض ذبائح كبيرة بالسن، ما أثار شكوك مواطنين حول سلامة هذه الذبحيات.
وقال علي الصرايرة من سكان بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي إن غالبية المحال التي تبيع اللحوم تذبح مواشيها خارج المسلخ، وبالتالي فإن هناك غيابا تاما لعملية الرقابة البيطرية المفترض توفرها قبل عملية الذبح.
وأضاف أن هناك ذبحيات تباع بأسعار رخيصة كونها كبيرة بالسن، وغالبا ما تكون غير صالحة للاستهلاك بشكل مؤكد، من وجهة نظره.
وأشار إبراهيم الحجايا من سكان لواء القطرانة أن المنطقة من أكثر المناطق بالمحافظة التي تهتم بتربية المواشي، ويتم توفير كميات وأعداد كبيرة من المواشي في أسواق بلدة القطرانة والبلدات الأخرى، ولكن يتم ذبحها وبيعها للسكان بدون أي رقابة بيطرية وصحية تراعي مصلح وسلامة المستهلك، موضحا أن الغالبية على دراية بأن عمليات الذبح تتم خارج المسلخ البلدي، ومع ذلك يشترون الذبائح من محال القصابة.
وكانت بلدية الكرك قد انتهت قبل سنوات من إنشاء مسلخ مركزي حديث بمنحة من الحكومة الكويتية قيمتها 600 ألف دينار، بجانب المسلخ البلدي القديم في منطقة زحوم شرقي مدينة الكرك، بهدف تغطية كافة احتياجات المحافظة من الذبحيات، وتم إغلاق القديم ونقل العمل إلى الجديد.
ووفق قصابين بالكرك، فإن المسلخ الجديد يعمل بنفس الطريقة القديمة، وهو بلا خدمات حديثة كما كان متوقعا، إضافة إلى كونه يقدم خدماته لقصابي مدينة الكرك فقط، ولم يتم التوسع بخدماته لتشمل كافة محال القصابة بالمحافظة كما كان متوقعا، وبحيث يتم التخلص من عملية الذبح خارج المسلخ.
وقال القصاب زياد -اسم مستعار- إن عملية الذبح خارج المسلخ ستبقى مستمرة في ظل غياب البديل، وعدم توفر مسالخ نموذجية بالمحافظة.
وبين أن المسلخ البلدي بوضعه الحالي لا يستوعب حجم الذبحيات اليومية التي تحتاجها المحافظة وألويتها، وهو بالكاد يغطي حاجة مدينة الكرك وحدها.
وتقدر القدرة التشغيلية للمسلخ الحديث حال تم استغلاله بالشكل الصحيح بحوالي 500 ذبيحة من الأغنام وحوالي 60 رأسا من الأبقار والإبل يوميا، وهو ما يعادل حاجة محافظة الكرك اليومية من رؤوس الماشية من الأغنام والماعز في أقل تقدير.
ويقدر الطبيب البيطري بالكرك والمدير السابق للمسلخ البلدي الدكتور فايز الزيادين أن حجم الذبحيات اليومية بالمحافظة يصل إلى زهاء 400 رأس من الماشية، يجري ذبح زهاء 100 منها بالمسلخ البلدي التابع لبلدية الكرك، في حين يتم ذبح 300 خارج الرقابة الصحية في حظائر خاصة.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن أجهزة الرقابة الصحية ومراقبة الأسواق تقوم بشكل يومي وخاصة في شهر رمضان المبارك بجولات دائمة لمراقبة محال القصابة للتأكد من صحة وسلامة الذبحيات التي يتم بيعها للمواطنين.
وبين أن البلدية تقوم الآن بوضع خطة للمسلخ البلدي الجديد الذي بنته بمنحة من الحكومة الكويتية من أجل استخدامه بالشكل المناسب ووفقا لوسائل الذبح الحديثة المتوفرة فيه وبحيث يتم استغلاله لخدمة مختلف مناطق المحافظة وألويتها المختلفة ويتم إجراء عمليات الذبح كلها داخل المسلخ ومراقبتها بيطريا وصحيا.
وأشار إلى أن البلدية تأمل وبعد الانتهاء من إعادة تشغيل المسلخ، أن يلتزم جميع القصابين بالذبح بالمسلخ المركزي فقط، بحيث يتم توفير مركبات مبردة لنقل الذبحيات إلى جميع مناطق المحافظة لوقف كل عمليات الذبح بدون الرقابة الصحية.

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