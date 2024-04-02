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رغم الإجراءات المكثفة.. أزمات رمضان تخنق شوارع عجلون

4/2/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يبدو أن سيناريو الاختناقات المرورية في أغلب مدن محافظة عجلون، لا سيما الطرق وسط المدن، بات مشهدا لا بد منه، بحيث يتكرر سنويا خلال شهر رمضان الفضيل، إلى حد أن الاستعدادات السابقة والجهود المبذولة بالكاد تخفف من أثارها السلبية قليلا.
هذا الواقع، والذي يتفاقم عادة بعد استلام الموظفين الرواتب واقتراب العيد، يرافقه مطالب بتكثيف الجهود لتنظيم حركة المرور، وإيجاد طرق بديلة، ومنع تعدي البسطات على الطرق، ووقوف الباعة المتجولين بمركباتهم.
ويقول الناشط علي القضاة، إن شوارع ومناطق مدينة عجلون وعددا من مناطق المحافظة، بدأت منذ عدة أيام، تشهد أزمة سير خانقة، وخاصة بعد عملية تسليم الرواتب للموظفين وقرب موعد عيد الفطر، مؤكدا وصول الأزمة المرورية وطابور السيارات إلى مبنى مديرية تربية عجلون، التي تبعد زهاء 1كم عن وسط المدينة، ما يدل على بطء حركة السير داخل مدينة عجلون بسبب الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها عجلون في هذه الأيام، وتعدي البسطات على الطرق.
وبين نبيل الصمادي أن أسواق المحافظة المختلفة والمحلات التجارية والمؤسستين المدنية والعسكرية، بدأت جميعها تشهد حركة تسوق نشطة لشراء المواد التموينية المختلفة التي تلزم خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك محلات بيع الخضار، الأمر الذي فاقم من حدوث الاختناقات المرورية، لا سيما في ساعات الذروة، داعيا إلى وضع دوريات بشكل دائم لمنع ظاهرة الوقوف المزدوج في تلك المدن والحد من الممارسات الخاطئة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض السائقين، والبلديات بإيجاد مواقف للمركبات.
وتؤكد غرفة تجارة عجلون أن الأسواق تشهد انتعاشا بالحركة التجارية بصورة ملحوظة خلال هذه الأيام من الشهر الفضيل، خصوصا محال بيع الألبسة ورغبة الأسر بالتحضير لعيد الفطر مبكرا.
ويقول أحمد الخطاطبة، إنه لا يكاد يخلو شارع رئيس أو حتى طريق فرعي في محافظة عجلون نهارا أو ليلا من ازدحام مروري يتحول في أي لحظة إلى اختناقات بسبب ضيق الطرق من ناحية، وممارسات خاطئة لبعض السائقين بالوقوف المزدوج، إضافة إلى تعدي البسطات ومحال الخضار على أجزاء من الشوارع، إضافة إلى تنفيذ حفريات لمشاريع .
وزاد أن هذا الحال بات يؤرق السكان، لا سيما و أن هذه الاختناقات غدت تتكرر طيلة أيام الأسبوع، وتكون لافتة أيام العطل، رغم تدخل رجال السير لضمان انسيابية الحركة، ما يستدعي البحث عن حلول تراعي تزايد أعداد المركبات، ومعالجة كافة الأسباب المؤدية لتلك الاختناقات.
ويقول إيهاب أبو راشد، إنه لا يتمكن من المرور بمركبته في أغلب الطرق الرئيسة والفرعية، كما أنه لا يستطيع أن يجد موقفا لها، حتى ولو كان بالأجرة، لافتا إلى أن الأزمات المرورية وانتشار البسطات وتوسعها على الأرصفة والطرق، باتت من أبرز التحديات التي يواجهها السكان في محافظة عجلون سنويا خلال شهر رمضان الفضيل، خصوصا في المدن الرئيسة الكبرى كعجلون وكفرنجة وعنجرة.
وأكد أن هذا الحال يتكرر سنويا رغم التدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية ممثلة بالمحافظة والشرطة والبلديات، إلا أن تزايد ظاهرة التعدي على الطرق يتطلب رقابة صارمة وإجراءات رادعة ، مبينا أن تعدي البسطات، خصوصا التي تبيع الأعشاب والخضراوات على الأرصفة وسط المدن، هو ما يتسبب بفوضى مرورية، بحيث يضطر المواطنون للسير وسط الطرق ما يعرقل مرور المركبات، داعيا البلديات إلى تخصيص أماكن بعيدة عن الأرصفة والطرق وإزالة البسطات من الطرق.
يشار إلى أن تعطيل الإشارات المرورية وسط عجلون وكفرنجة والاستغناء عنها منذ سنوات، ساهم إلى حد كبير في التخفيف من الاختناقات المرورية.
وتؤكد مصادر شرطة المحافظة أنه تم خلال الشهر الفضيل تعزيز وسط المدن، وخصوصا في ساعات الذروة برقباء سير ودوريات لمراقبة الشوارع الرئيسة التي تشهد أزمات مرورية، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال السير وعدم الاصطفاف المزدوج.
وأشارت إلى أنها تبذل جهودا كبيرة في مدينة عجلون والمدن الأخرى لتنظيم الحركة المرورية وخاصة في المناطق التي تشهد في العادة أزمة سير خانقة كالوسط التجاري وشارع القلعة ومنطقة الاتصالات ووسط مجمع السفريات ومدينتي كفرنجة وعنجرة.
من جهتهم يؤكد رؤساء بلديات أن بلدياتهم تعمل من خلال كوادرهما وعلى مدار الساعة لضبط تلك التجاوزات من أصحاب البسطات، لافتين إلى التعاون القائم مع لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية الأخرى لإبعاد البسطات عن الطرق وإلزام التجار بعدم عرض البضائع على الأرصفة والطرق، ومنع الممارسات السلبية وانذار الباعة المخالفين.
وتؤكد مصادر شرطة المحافظة أنه تم خلال الشهر الفضيل تعزيز وسط المدن، وخصوصا في ساعات الذروة برقباء سير ودوريات لمراقبة الشوارع الرئيسة التي تشهد أزمات مرورية، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال السير وعدم الاصطفاف المزدوج.

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