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بعد خفض مخصصاتها.. المنح سبيل تربية إربد لتطوير مدارسها

4/2/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - بتراجع حجم مخصصاتها من موازنة المجلس إلى مستويات اعتبرت بـ "المتدنية جدا"، بات الاعتماد على المنح الخارجية، سبيل مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، من أجل عملية تطوير مطلوبة ومستعجلة لواقع مدارسها التي تعاني أغلبها من الاكتظاظ وترد في بنيتها التحتية، وحاجتها لإضافات غرف صفية.
ولا يتوقع أن يحقق المبلغ الذي تم رصده لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة ومقداره 700 ألف دينار أي تطور إيجابي للعملية التعليمية، كونه سينفق في مجالات الصيانة لبعض المدارس واستحداث مرافق لا علاقة لها بتجويد البنى التحتية ومعالجة مشاكلها.
ويبرر رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني تراجع حصة قطاع التربية من الموازنة، إلى اشتراطات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بنظام كود البناء، والذي تسبب بوقف انشاء المدارس، إضافة إلى أن مخصصات المحافظة سنويا والبالغة 11 مليونا لا تكفي احتياجات المحافظة، كما أن كلفة بناء مدرسة واحدة وفق المواصفات تحتاج الى ما يزيد على 3 ملايين دينار.
ويضيف أن المدارس الجديدة التي تبنى في محافظة إربد هي من منح خارجية، مشير إلى أن هناك ما يزيد على 7 مدارس في محافظة إربد بمنح خارجية بقيمة 57 مليون دينار، إلا أن الإجراءات البيروقراطية من قبل الجهات المعنية تحول دون البدء بتنفيذها.
ويؤكد أن محافظة إربد بحاجة إلى عشرات المدارس لمواجهة اكتظاظ الطلبة داخل الغرف الصفية والتخلص من مئات المدارس المستأجرة في المحافظة، مبينا أن المبلغ المرصود لقطاع التربية والتعليم متواضع جدا مقارنة بالسنوات الماضية، آملا أن ترتفع موازنة مجلس المحافظة في السنوات المقبلة حتى تتمكن من رصد مبالغ أكبر لهذا القطاع المهم.
في المقابل، يقول مدير تربية إربد الأولى الدكتور حمزة نجادات إن نصيب لواء قصبة إربد من موازنة مجلس المحافظة لقطاع التربية والتعليم لا يتجاوز 200 ألف دينار، وهذا المبلغ ضئيل جدا في ظل حاجة مدارس لواء القصبة إلى إضافات غرف صفية وعمليات صيانة وأجهزة لصيانة دورات صحية، وإنشاء ملاعب، وإنشاء مظلات وتزويد المدارس بالطاقة الشمسية والتدفئة.
ولفت إلى أن مدارس لواء قصبة إربد وخصوصا المدينة بحاجة إلى إضافات غرف صفية جراء حالة الاكتظاظ التي تواجهها المدارس، إضافة إلى الحاجة الملحة لبناء مدارس جديدة، مبينا أن الهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى الحكومية من الأسباب التي ضاعفت حجم التحديات في مدارس المديرية وشكلت ضغطا اضافيا باستيعاب آلاف الطلبة خلال السنوات الماضة.
وأكد نجادات أن مديرية التربية لا تعتمد على موازنة مجلس المحافظة في اقامة مشاريعها، مبينا أن قسم الأبنية في المديرية قام بدراسة تنفيذ عشرات المشاريع في مدارس لواء القصبة بمبلغ وصل خلال الشهرين الماضيين لحوالي مليون و57 ألف دينار من خلال منح خارجية واتفاقيات إطارية تشمل بناء غرف صفية وصيانة مدارس وتنفيذ مشاريع حاسوبية في المدارس.
وتوقع نجادات أن تصل قيمة المشاريع بما فيها مشاريع اللامركزية لنهاية العام الحالي لحوالي مليون ونصف دينار، مؤكدا أن جميع الدراسات تم الانتهاء منها وسيتم طرح العطاءات قريبا، مبينا أن مديرية تربية إربد الأولى تعد الأكبر من بين جميع المديريات في المملكة.
وأكد أن الخلافات التي كانت ما بين بلدية إربد ووزارة التربية من أجل دفع مبالغ مالية بدل مواقف لإنشاء مدارس ممولة من منح خارجية تم انهاؤها لوجود كتاب رسمي موقع بين الحكومة الأردنية والأميركية، بأن المشاريع المنفذة بمنح أميركية لا تخضع للرسوم والضرائب.
وتعد مديرية تربية قصبة إربد من أكبر المديريات على مستوى المملكة ويبلغ عدد المدارس الحكومية فيها 215 مدرسة تخدم 126 آلف طالب وطالبة منهم 14 ألف طالب سوري وتبلغ المستأجرة منها 29 و28 مدرسة تعمل على نظام الفترتين ويقوم على تنفيذ وادارة العملية التربوبة فيها 1878 معلما ومعلمة و1014 إداريا وإدارية.
كما تعد تربية قصبة إربد من أكثر المديريات التي تعاني اكتظاظا وضغطا كبيرا على مدارسها والتي تخدم حوالي مليون مواطن من سكان المناطق التابعة لها، إضافة إلى تواجد أعداد كبيرة من الطلبة السوريين وتبرز هذه المعناة بشكل لافت في مناطق حنينا وبيت راس والحي الشرقي وحكما.
وتصطدم خطط المديرية بالتوسع في إنشاء مبان مدرسية جديدة في مختلف مناطقها عموما لا سيما في المناطق التي تعاني اكتظاظا أكثر من غيرها بعدم وجود قطع أراض لتنفيذ مشاريع مدرسية جديدة تواكب النمو السكاني، مما يضطر وزارة التربية إلى اللجوء إلى نظام الفترتين.
وتنفرد تربية الرمثا بين نظيراتها بارتفاع عدد المباني المدرسية المستأجرة، حيث تصل إلى 28 مدرسة من أصل 88 مدرسة منها 17 مدرسة تعمل على نظام الفترتين للطلبة السوريين تخدم ما مجموعه 53 ألف طالب وطالبة.
وتقدم مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة موزعين على 51 مدرسة حكومية منها عشرة مستأجرة خصص من مجموعها تسع مدارس مسائية للسوريين و65 مدرسة خاصة و78 روضة، فيما بلغ اجمالي عدد الطلبة في لواء بني كنانة 26764 طالبا وطالبة موزعين على 103 مدارس منها 30 مدرسة مختلطة و36 للذكور و37 للإناث خصصت منها سبع مدارس للطلبة السوريين، فيما بلغ عدد المدارس المستأجرة17.
وأنهت وزارة التربية والتعليم مشكلة ترخيص 7 مدارس ممولة بمنحة أميركية قيمتها 49 مليون دولار، بعد خلاف نشأ بين بلدية إربد ووزارة التربية في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، حول تنفيذ مضمون قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2011 يعفي المشاريع المنفذة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من التراخيص والغرامات.
وكانت بلدية إربد قد طالبت وزارة التربية بدفع مبلغ 700 ألف دينار بدل تراخيص وغرامات لعدم توفير مواقف بحسب نظام الأبنية الجديد المتبع في المدن والقرى.
وبحسب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2011 وبالاستناد لأحكام المادة ( 3 / ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 فقد تمت الموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وخاطبت وزارة المالية في السادس عشر من شهر آب (اغسطس) العام الماضي وزارة الادارة المحلية بضرورة التقيد بمضمون قرار مجلس الوزراء، لا سيما أن بعض البلديات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء رقم 984 تاريخ 17/5/2011.
يشار إلى أن المشروع الممول بمنحة أميركية يشمل 30 مدرسة على مستوى الأردن ستنفذ خلال الفترة المقبلة بقيمة 210 ملايين دولار منها 7 مدارس في إربد بمواصفات حديثة ومتطورة والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة تقدر بـ 2100 طالب.
ومن المتوقع أن تخدم المدارس الجديدة في إربد قرابة 13 ألف طالب وطالبة وهي مدرسة آمنة بنت وهب، وجميلة بوعزة، والحسن بن الهيثم، وأخرى في بشرى والحصن وكفرعوان.

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