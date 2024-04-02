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أخضر 23 يكثف تحضيراته

4/2/2024 11:24:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الـ11 من أبريل الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)).

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