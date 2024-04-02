أخضر 23 يكثف تحضيراته

أخضر 23 يكثف تحضيراته
التاريخ
4/2/2024 11:24:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الـ11 من أبريل الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)).
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