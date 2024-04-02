خسائر جاياردو في 129 يوما توازي هزائم سانتو بـ57 مباراة

(MENAFN
- Al Watan) تعرض مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لضربة جديدة مع العميد بعد خسارة ديربي جدة أمام الأهلي، وتلقى خسارته الثامنة مع الاتحاد في 22 مباراة خاضها بمختلف المسابقات خلال 129 يوما، منذ ظهوره الأول مع العميد أمام الاتفاق 1/1 في الـ24 من نوفمبر الماضي، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وخسر جاياردو 8 مواجهات أمام ضمك والرائد 1 /3، والنصر 2 /5، و الهلال 1/ 3 ثم الأهلي صفر / 1 في الدوري، وأمام الأهلي المصري 1 /3 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتلقى خسارتين أمام الهلال في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة صفر / 2 مرتين. وبالتالي عادل جاياردو نفس عدد الخسائر التي تعرض لها مدرب الاتحاد السابق البرتغالي نونو سانتو، خلال 57 مباراة بمختلف المسابقات.
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