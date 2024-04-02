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خسائر جاياردو في 129 يوما توازي هزائم سانتو بـ57 مباراة

4/2/2024 11:24:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لضربة جديدة مع العميد بعد خسارة ديربي جدة أمام الأهلي، وتلقى خسارته الثامنة مع الاتحاد في 22 مباراة خاضها بمختلف المسابقات خلال 129 يوما، منذ ظهوره الأول مع العميد أمام الاتفاق 1/1 في الـ24 من نوفمبر الماضي، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وخسر جاياردو 8 مواجهات أمام ضمك والرائد 1 /3، والنصر 2 /5، و الهلال 1/ 3 ثم الأهلي صفر / 1 في الدوري، وأمام الأهلي المصري 1 /3 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتلقى خسارتين أمام الهلال في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة صفر / 2 مرتين. وبالتالي عادل جاياردو نفس عدد الخسائر التي تعرض لها مدرب الاتحاد السابق البرتغالي نونو سانتو، خلال 57 مباراة بمختلف المسابقات.

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