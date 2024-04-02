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معادلة أهلاوية وتفوق بالانتصارات

4/2/2024 11:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الأهلي في تكرار تفوقه على الاتحاد ذهابا وإياب بدوري روشن السعودي للمحترفين، للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات قطبي جدة في دوري المحترفين، الذي انطلق بنظامه ومسماه الجديدين بداية من موسم 2009، بعدما تفوق في ديربي جدة، أول من أمس ليعادل بذلك رقم منافسه التقليدي الذي حققه من قبل في مواسم 2010، 2011، 2022.، ليكون الموسم الحالي سادس موسم يبسط فيه أحد الكبيرين نفوذه على الديربي في حقبة دوري المحترفين، ورفع قلعة الكؤوس انتصاراته في الديربي في عهد المحترفين إلى 13 انتصارا مقابل 8 انتصارات للعميد، و9 تعادلات خلال 30 مواجهة، مسجلا 46 هدفا ومستقبلا 35 هدفا، كما أنه فك الشراكة في هذا الموسم مع جاره في عدد الانتصارات المسجلة دوريا، وكذلك عدد الأهداف التي أحرزها كل فريق، وأضحى المهاجم الأهلاوي فراس البريكان اللاعب الـ25 في تاريخ الأهلي الذي يزور شباك العميد في دوري المحترفين، مقابل 24 لاعبا اتحاديا زاروا الشباك الخضراء.
تفوق مشترك
حقق الراقي الانتصار على الاتحاد ذهابا وإيابا للمرة الثالثة منذ إقرار نظام الاحتراف في موسم 2009، إذ كانت المرة الأولى في موسم 2016، عندما تفوق الأهلي ذهابا بثلاثية نظيفة، وفي الإياب انتصر الأهلي 4/ 2. وفي موسم 2020 تكرر الحدث وكسب قلعة الكؤوس الذهاب 2/ 1، وانتهت مباراة الإياب بالنتيجة نفسها. وجاء الموسم الحالي ليشهد تفوقا أخضر جديدا بتغلبه ذهابا وإيابا بذات النتيجة 1 /صفر. وكان العميد قد حقق ذات الرقم في مواسم 2010 و 2011، عندما كسب ذهاب موقعتي 2010 ذهابا 2 /1، إيابا تفوق 1 /صفر ، وفي موسم 2011 انتصر النمور ذهابا 3 / 1، و 2/ صفر إيابا ليعود ويكرر التفوق في موسم 2022، عندما كسب الذهاب 2 /صفر، والإياب 4 /3.
فك الارتباط
بانتصاره الأخير ابتعد قلعة الكؤوس بفارق 5 نقاط في المركز الثالث عن جاره الاتحاد إذ جمع الأهلي خلال 26 جولة 51 نقطة، فيما حصد العميد 46 نقطة، لكن المهم أنه فك الارتباط بينهما في عدد الانتصارات المسجلة في الدوري، إذ كسب الراقي 15 مباراة، مقابل 14 مباراة كسبها العميد، حيث كان الفريقان يتعادلان قبل الديربي بـ14 انتصارا لكل منهما، وتسجيل كل منهما 51 هدفا، وهو كسره أيضا الأهلي بهدف البريكان، إذا أضحى مسجلا 52 هدفا كثالث أقوى هجوم بعد الهلال والنصر. الأهلي عادل رقم الاتحاد في الانتصارات ذهابا وإيابا بموسم واحد.
-3 مواسم كسب خلالها كل فريق مواجهتي الذهاب والإياب دوريا
-البريكان اللاعب الـ49 الذي يسجل في الديربي بعهد المحترفين
-البريكان اللاعب الأهلاوي الـ25 الذي يزور شباك النمور بالمحترفين
-24 لاعبا اتحاديا نجحوا في زيارة شباك الأهلي بتدريبات حقبة المحترفين
-13 انتصارا أخضر في ديربي المحترفين مقابل 8 للنمور

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