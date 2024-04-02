معادلة أهلاوية وتفوق بالانتصارات

(MENAFN
- Al Watan) نجح الأهلي في تكرار تفوقه على الاتحاد ذهابا وإياب بدوري روشن السعودي للمحترفين، للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات قطبي جدة في دوري المحترفين، الذي انطلق بنظامه ومسماه الجديدين بداية من موسم 2009، بعدما تفوق في ديربي جدة، أول من أمس ليعادل بذلك رقم منافسه التقليدي الذي حققه من قبل في مواسم 2010، 2011، 2022.، ليكون الموسم الحالي سادس موسم يبسط فيه أحد الكبيرين نفوذه على الديربي في حقبة دوري المحترفين، ورفع قلعة الكؤوس انتصاراته في الديربي في عهد المحترفين إلى 13 انتصارا مقابل 8 انتصارات للعميد، و9 تعادلات خلال 30 مواجهة، مسجلا 46 هدفا ومستقبلا 35 هدفا، كما أنه فك الشراكة في هذا الموسم مع جاره في عدد الانتصارات المسجلة دوريا، وكذلك عدد الأهداف التي أحرزها كل فريق، وأضحى المهاجم الأهلاوي فراس البريكان اللاعب الـ25 في تاريخ الأهلي الذي يزور شباك العميد في دوري المحترفين، مقابل 24 لاعبا اتحاديا زاروا الشباك الخضراء.
تفوق مشترك
حقق الراقي الانتصار على الاتحاد ذهابا وإيابا للمرة الثالثة منذ إقرار نظام الاحتراف في موسم 2009، إذ كانت المرة الأولى في موسم 2016، عندما تفوق الأهلي ذهابا بثلاثية نظيفة، وفي الإياب انتصر الأهلي 4/ 2. وفي موسم 2020 تكرر الحدث وكسب قلعة الكؤوس الذهاب 2/ 1، وانتهت مباراة الإياب بالنتيجة نفسها. وجاء الموسم الحالي ليشهد تفوقا أخضر جديدا بتغلبه ذهابا وإيابا بذات النتيجة 1 /صفر. وكان العميد قد حقق ذات الرقم في مواسم 2010 و 2011، عندما كسب ذهاب موقعتي 2010 ذهابا 2 /1، إيابا تفوق 1 /صفر ، وفي موسم 2011 انتصر النمور ذهابا 3 / 1، و 2/ صفر إيابا ليعود ويكرر التفوق في موسم 2022، عندما كسب الذهاب 2 /صفر، والإياب 4 /3.
فك الارتباط
بانتصاره الأخير ابتعد قلعة الكؤوس بفارق 5 نقاط في المركز الثالث عن جاره الاتحاد إذ جمع الأهلي خلال 26 جولة 51 نقطة، فيما حصد العميد 46 نقطة، لكن المهم أنه فك الارتباط بينهما في عدد الانتصارات المسجلة في الدوري، إذ كسب الراقي 15 مباراة، مقابل 14 مباراة كسبها العميد، حيث كان الفريقان يتعادلان قبل الديربي بـ14 انتصارا لكل منهما، وتسجيل كل منهما 51 هدفا، وهو كسره أيضا الأهلي بهدف البريكان، إذا أضحى مسجلا 52 هدفا كثالث أقوى هجوم بعد الهلال والنصر. الأهلي عادل رقم الاتحاد في الانتصارات ذهابا وإيابا بموسم واحد.
-3 مواسم كسب خلالها كل فريق مواجهتي الذهاب والإياب دوريا
-البريكان اللاعب الـ49 الذي يسجل في الديربي بعهد المحترفين
-البريكان اللاعب الأهلاوي الـ25 الذي يزور شباك النمور بالمحترفين
-24 لاعبا اتحاديا نجحوا في زيارة شباك الأهلي بتدريبات حقبة المحترفين
-13 انتصارا أخضر في ديربي المحترفين مقابل 8 للنمور
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