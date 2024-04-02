9 أبطال في سهام جدة

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- Al Watan) أسدل الستار على منافسات بطولة مراكز جدة للسهام التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية على مدار يومين بمشاركة 36 لاعبا، توج 9 منهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وحقق المركز الأول في فئة 18 مترا رجال اللاعب علي الشمراني، فيما حقق الميدالية الفضية اللاعب ماجد مغربل، والميدالية الفضية حصل عليها اللاعب جمال التتر.
وفي فئة 10م رجال حصل اللاعب عبد المعطي جميل على المركز الأول، والميدالية الذهبية وفي المركز الثاني اللاعب أنس الأحمدي وحصل على الميدالية الفضية، فيما نال اللاعب يوسف جابر المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي فئة 10م سيدات، حققت اللاعبة رقية باجودة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما نالت اللاعبة أمل الأفغاني المركز الثاني والميدالية الفضية وحصلت اللاعبة جود التركي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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