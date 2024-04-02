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9 أبطال في سهام جدة

4/2/2024 11:24:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على منافسات بطولة مراكز جدة للسهام التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية على مدار يومين بمشاركة 36 لاعبا، توج 9 منهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وحقق المركز الأول في فئة 18 مترا رجال اللاعب علي الشمراني، فيما حقق الميدالية الفضية اللاعب ماجد مغربل، والميدالية الفضية حصل عليها اللاعب جمال التتر.
وفي فئة 10م رجال حصل اللاعب عبد المعطي جميل على المركز الأول، والميدالية الذهبية وفي المركز الثاني اللاعب أنس الأحمدي وحصل على الميدالية الفضية، فيما نال اللاعب يوسف جابر المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي فئة 10م سيدات، حققت اللاعبة رقية باجودة المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما نالت اللاعبة أمل الأفغاني المركز الثاني والميدالية الفضية وحصلت اللاعبة جود التركي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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