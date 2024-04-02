Wednesday, 03 April 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسجيل وتوثيق 70 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار

4/2/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة التراث اليوم، اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثاً وطنياً يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة. وأوضحت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءاً من اكتشاف الموقع ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريّته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.
وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد بإجمالي 14 موقعاً، تلتها منطقة الجوف بـ 13 موقعاً، ومنطقة حائل ضمّت 12 موقعاً، بالإضافة إلى 11 موقعاً أثرياً بمنطقة جازان، كما تم تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثرييّن في منطقة الرياض، فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.
وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام؛ وتشمل جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استناداً إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة "بلاغ"، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة"X"، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.

MENAFN02042024000089011017ID1108051819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث