Wednesday, 03 April 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قلعة تحت فندق بفرنسا

4/2/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن علماء الآثار أخيراً عن اكتشاف قلعة تعود للقرن الرابع عشر مع خندق، أسفل فندق شهير في مدينة فان بفرنسا، حسب ((روسيا اليوم)). وتم بناء قلعة ((Château de ‹Hermine))، على يد جون الرابع الفاتح في ثمانينيات القرن الرابع عشر. وتقع تحت ساحة فناء فندق ((Lagorce)) الذي أخذ اسم مالكه.
وفي بيان صحفي، أوضح المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) أن أعمال التنقيب ((كشفت شيئاً فشيئاً عن مخطط الطابق الأرضي: المنزل الدوقي، الذي يبلغ طوله 42 متراً وعرضه 17 متراً)). وأضاف البيان: ((يحدها خندق مائي مباشرة)). واكتشف الباحثون أيضاً عدة سلالم، كان أحدها عبارة عن ((درج محفوظ بشكل رائع، ذي قلب مزخرف وثلاث درجات)). إضافة إلى ذلك، عثر المنقبون على عشرات الأشياء ((المتعلقة بالحياة اليومية للقلعة))، بما في ذلك العملات المعدنية.

MENAFN02042024000089011017ID1108051817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث