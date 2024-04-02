فوائد التمر الهندي الصحية

(MENAFN
- Al Watan) إنقاص الوزن
التمر الهندي غني بالألياف وقليل المحتوى الدهني، مما يجعله عنصرًا غذائيًا ممتازًا مفيدًا لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.
تعزيز المناعة
غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يمكن أن يمنع أيضًا نمو الالتهابات الميكروبية والفطرية علاوة على ذلك، فإن تناوله كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من أي نوع من الحساسية، حيث تساعد خصائصه المطهرة للجسم على التئام أي عدوى والربو والبرد والسعال.
صحة القلب
تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الفاكهة المنعشة على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول ((الجيد))، هذا يمكن أن يمنع تراكم الدهون الثلاثية التي يمكن أن تعزز صحة القلب، وتحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
صحة الجهاز الهضمي
يساعد التمر الهندي أيضًا على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تسمى البوليفينول التحكم في الالتهابات في الجسم، والحماية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ومنع القرحة التي تظهر في البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء الدقيقة.
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