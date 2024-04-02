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فوائد التمر الهندي الصحية

4/2/2024 11:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) إنقاص الوزن
التمر الهندي غني بالألياف وقليل المحتوى الدهني، مما يجعله عنصرًا غذائيًا ممتازًا مفيدًا لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.
تعزيز المناعة
غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يمكن أن يمنع أيضًا نمو الالتهابات الميكروبية والفطرية علاوة على ذلك، فإن تناوله كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من أي نوع من الحساسية، حيث تساعد خصائصه المطهرة للجسم على التئام أي عدوى والربو والبرد والسعال.
صحة القلب
تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الفاكهة المنعشة على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول ((الجيد))، هذا يمكن أن يمنع تراكم الدهون الثلاثية التي يمكن أن تعزز صحة القلب، وتحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
صحة الجهاز الهضمي
يساعد التمر الهندي أيضًا على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه والتي تسمى البوليفينول التحكم في الالتهابات في الجسم، والحماية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ومنع القرحة التي تظهر في البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء الدقيقة.

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