تجهيز 1356 جامعا ومصلى للعيد بجازان

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- Al Watan) أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر من خلال تجهيز 1356 جامعا ومصلى من حيث صيانته ونظافته وتعقيمه سواء كان عن طريق مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل أو عن طريق الفرق الفنية التابعة للفرع وبمتابعة 433 مراقبا ومراقبة.
وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أنه وبالتزامن مع اقتراب مواسم الطاعات والخيرات تستنفر الفرق الفنية لمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد في المنطقة والعمل على إصلاح أي عطل سواء كان في السباكة أو الكهرباء أو الصوتيات الخارجية والداخلية وذلك لتكون في أتم الجاهزية لاستقبال المصلين الذين يؤدون صلاة العيد.
ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في وقت سابق بفتح جميع الجوامع بالإضافة لمصليات العيد لإداء الصلاة فيها وفي حال تغيير المناخ وهطول الأمطار يتم الاكتفاء بالجوامع والمصليات المغلقة حفاظاً على سلامة المصلين، وبين مسؤولو المساجد في الفرع أن الصلاة تقام بعد شروق شمس يوم العيد بـ15 دقيقة.
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