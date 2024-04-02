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تجهيز 1356 جامعا ومصلى للعيد بجازان

4/2/2024 11:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر من خلال تجهيز 1356 جامعا ومصلى من حيث صيانته ونظافته وتعقيمه سواء كان عن طريق مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل أو عن طريق الفرق الفنية التابعة للفرع وبمتابعة 433 مراقبا ومراقبة.
وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أنه وبالتزامن مع اقتراب مواسم الطاعات والخيرات تستنفر الفرق الفنية لمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد في المنطقة والعمل على إصلاح أي عطل سواء كان في السباكة أو الكهرباء أو الصوتيات الخارجية والداخلية وذلك لتكون في أتم الجاهزية لاستقبال المصلين الذين يؤدون صلاة العيد.
ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في وقت سابق بفتح جميع الجوامع بالإضافة لمصليات العيد لإداء الصلاة فيها وفي حال تغيير المناخ وهطول الأمطار يتم الاكتفاء بالجوامع والمصليات المغلقة حفاظاً على سلامة المصلين، وبين مسؤولو المساجد في الفرع أن الصلاة تقام بعد شروق شمس يوم العيد بـ15 دقيقة.

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