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حسنات مهدرة في رمضان

4/2/2024 11:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ترتفع الهمم وتتوق النفوس للعبادة في شهر رمضان المبارك الشهر الذي أنزل فيه القرآن وفتحت فيه أبواب الجنان وأغلقت به أبواب النيران وصفدت فيه الشياطين حيث يتسابق المتسابقون به على الأعمال الصالحة والتزود من الطاعات وكسب الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإن الله يجزي به الصائم فثوابه لا ينحصر تضعيفه على هذا العدد بل يضاعفه الله -عز وجل- أضعافاً كثيرة وذلك لأن ثوابه عظيم وفضله كبير فهنيئا لكل من صام وقام وأعتمر وتلا القرآن وكل من فطر الصائمين وتحرى ليلة القدر ليضاعف الله حسناته أضعاف كثيرة طالبا رضى الرحمن والعفو والغفران والعتق من النيران.
ومما يتطلب على المسلم أن يحافظ على هذه الحسنات التي بناها حتى صارت كالجبال ويحميها من معاول الهدم بسبب حصائد اللسان وذلك بالكف عن أعراض المسلمين وتجنب الغيبة والنميمة والهمز واللمز والكذب وقول الزور وتجنب الألفاظ النابية واللعان فأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم ومن الغبن والحسرة أن يجمع العابد ملايين الحسنات من مصلاه ومصحفه وصدقته وذكره وشكره وحسن عبادته ويقسمها على الناس فيصبح صائما تاليا داعيا ويمسي خاسرا مفلسا بسبب عثرات لسانه.
وقد يصعب على الناس تجنب زلات اللسان بالكلية ولا يسلم منها إلا من سلمه الله -عز وجل- إلا أن المجاهدة مطلوبة في تجنب كل حديث يجر إلى ما يكره أخاك فالرجل المبارك الذي يغير فاكهة المجالس من مرة الطعم إلى حلوة المذاق بطريقة دبلوماسية حتى يخوضوا في حديث غيره وبهذه الطريقة يكسب ود المتحدث ويحافظ على حسناته فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
عموما ستبقى الحسنات في الميزان إذا ربط اللسان عن أعراض الناس وإلا فقل عليها السلام.

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