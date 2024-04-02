إرادتي ضعيفة .. كيف أقوّيها؟

MENAFN - Al Watan) هناك مقولة في اللغة الإنجليزية تقول "If there's a will there's a way"، و تعني إذا وجدت الإرادة وجد الطريق . و الواقع أنّ كثيرا من الأفكار يمكن لها أن تتحول إلى واقع عملي إذا كانت تقف خلفها إرادة جادة و كافية، و لكنّ كثيرا منها سرعان ما يتآكل إلى حد النسيان بسبب خمول الإرادة . إذن هي إرادتنا: كيف نقويها ؟.بالتأكيد لا يوجد حل سحري لصنع إرادة حديديّة و لكن هناك مجموعة من الخطوات التي قد تجعل من إرادتنا أكثر صلابة لتحقيق أهدافنا الشخصية، و من بين هذه الخطوات:كلما أجبنا على سؤال ( لماذا؟) كلما كنّا الأقرب للإيمان بالفكرة و صنعنا لها تصورا و أثرا مستقبليّا أفضل، فلو سألنا المتخصصين في الحاسب الآلي عن سبب تصميمهم لبرامج الحماية (Antivirus) لأجابوا بأن الهدف هو حماية الأجهزة الشخصية ثم حواسيب المؤسسات ثم كل ما يتعلق بالبلد من معلومات هامة تحمي الممتلكات العامة و الخاصة من السرقة و العبث و ابتزازات الهكر، و هنا نصل إلى نتيجة يعتقد من خلالها المبرمجون المحترفون أن برامجهم تصنع فارقا نوعيا في أمن المعلومات و قناعتهم بمشاريعهم تتعاظم يوما بعد آخر. و مما يجعل أي أطروحة مبكرة أكثر رسوخا هو تخيّل مدى الأبعاد الإيجابية التي يجنيها الشخص و المجتمع بعد تطبيقها و ينسب إلى إينشتاين قوله: ( الخيال أهم من المعرفة ) . و على الرغم من أن تصوّر الأثر الإيجابي مهم في حد ذاته إلا أن تدوين المتطلبات و السلبيات و التحديّات التي تقف في طريق تنفيذ الفكرة أمر في غاية الأهمية حيث تشير صحيفة فوربس الأمريكية أن معظم الناس يفشلون في تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية ناجحة بسبب التحديات التي يواجهونها و لا يأخذون على عاتقهم التغلب عليها و مواصلة الخطوات نحو تحقيق الأهداف المرسومة.البيئة المناسبةتقول الكاتبة Nherwin من منصة ميديوم :( If you want to upgrade your life you will start by upgrading your environment ).و تعني هذه العبارة : إذا أردت أن ترفع من مستوى حياتك فلا بد أن تبدأ بترقية مستوى بيئتك، و الواضح أنه من الصعب جدا أن تنشغل بالطبابة و أنت محاطا بألعاب الفيديو في أغلب وقتك و في الوقت ذاته يصبح من الصعب أيضا أن تكون منتجا لألعاب الفيديو و أنت تقرأ في الأمراض و أسبابها و أعراضها و كيفية الخلاص منها . فالطبيب الذ يحيط نفسه بالأطباء و المستشفيات و الدراسات الحديثة و التقنيات الطبية المبتكرة يصبح أكثر كفاءة في اللحاق بالسباق المعرفي، و بالتالي فإن همتك ستتأثر سلبا و إيجابا بفعل البيئة التي تحيط بها. و لذلك تعمد الكثير من الجامعات الأمريكية و البريطانية و العربية إلى توفير أماكن موائمة للمذاكرة في المكتبات الجامعية دعما منها لتحسين التحصيل العلمي للطلاب و تسمى ( Study Rooms ) .يقول الدكتور عبدالله الدوسري (خريج هارفارد في الفيزياء الطبيّة ): بأنه على قدر همتك يقاس فكرك، و من المؤكد أن الفكر يقاس بجودة الأفكار في مجموعها و قابليتها للتطبيق و لكن على المستوى الشخصي أيضا كلما كانت أفكارك كبيرة فإن إشعالها لوقود همتك سيكون أكبر . و لعله من المسلّمات البشرية أنّ البشر يضعفون و يخملون و لكنهم في نفس الوقت لديهم قابلية كبيرة للعودة إلى المسار السليم بشكل أفضل من ذي قبل إذا استخدموا آليات تحفيزيّه فاعلة فكما يشحذ النجار منشاره و يشحذ المقاتل سيفه فإن إرادتنا تحتاج إلى شحذ دائم عن طريق العبارات المحفزة و الأشخاص الملهمين. و لعله من الأفضل أن تضع نصب عينيك العبارات الملهمة التي تمدك بالطاقة لتواصل المسير مثل قول أبو الطيب المتنبي :على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي على قدر الكرام المكارمو قول أبو القاسم الشابي :و من يتهيّب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفرو الجدير بالذكر أن أخصائيّ علم النفس المعرفي السلوكي يقولون: بأن الافكار تؤثر على المشاعر و السلوك حيث يتم تخزينها في اللاوعي و تنتقل على عالم الوعي و التطبيق بعد تكرارها و ذلك بوضعها على سطح المكتب أو في ممراتك اليومية ( تحفيز دائم) ، و قد وجدت دراسة ترجم خلاصتها الأستاذ فيصل الدسيماني أن بعض الخلايا العصبية ( القسم الأمامي الوسطي من القشرة الحزامية ) يزداد نموها بزيادة همتك في المهام التي تتطلب منك جهدا و عزيمة و إنجازا .

الأصدقاء المناسبون

لدى الكثير منا ما يكفي من القرائن و المواقف لنقول بأن تأثير الأصدقاء على بعضهم كبير جدا سواء بسلوكلهم أو بأقوالهم الملهمة أو المحبطة أو بإشاراتهم لفرصة أو طريق مهني ما، و هنا تشير منصة Edubirdi اليونانية بأن إحدى الدراسات الأكاديمية وجدت علاقة مباشرة بين الأصدقاء و تحفيزهم الإيجابي على تحسن الأداء الأكاديمي للطلاب الجامعيين، وقد قيل باللغة الإنجليزية :

"You are the average of five people"

أي أن متوسط شخصيتك (بما تتضمن من أفكار و مشاعر) يتشكل من الأشخاص الخمسة الذين يحيطون بك.

وكثير من أفكارك كبذور أشجارك تنمو إذا وجدت تربة خصبة و تؤتي أكلها بعد حين و قد يصح أن يقال: أخبرني من أصدقاؤك أخبرك من أنت وقد نسب لطرفة بن العبد قوله :

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

تهدف طريقة كايزن اليابانية في مجملها إلى التحسين المستمر لتحقيق الإنجازات و من بين أدواتها تجزئة العمل إلى أفعال صغيرة تسهم في الوصول إلى الهدف الكبير.بعض الأهداف تبدو كبيرة و صعبة المنال في بداياتها بسبب مقاومة العقل اللاوعي و لكن حين يتم تجزئتها إلى أهداف صغيرة يستسهلها العقل و يبدأ في تقبلها و تقليل درجة مقاومة التغيير لها .و لنفترض أنك تريد قراءة كتاب من ٢٠٠ صفحة، فيصعب عليك البدء بالقراءة لأن مخيلتك مشغولة ب ٢٠٠ صفحة و لكنك حين تقنع العقل اللا واعي بأنك ستبدأ مع ١٠ صفحات صباحاً و أخرى مساء بدلاً من ٢٠٠ فستجد نفسك أنهيت الكتاب في غضون ١٠ أيام بسهولة و عند تحول القراءة إلى عادة يصبح الانعتاق منها أمرا عسيرا.الخلاصة: إذا كنت تبحث عن عصا سحريّة لتحفيز همتك فأظن أن هذا المقال ليس لك، ولكنّك إذا كنت تبحث عن خطوت فاعلة فقد وقعت على الجرعة المعرفية التي تعينك للوصول إلى مرادك وكما يقال ابدأ والنهاية في رأسك ولتكن بدايتك مع إرادتك مرورا بإدارتك وصولا إلى مناك ومنيتك.