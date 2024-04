إرادتي ضعيفة .. كيف أقوّيها؟

MENAFN - Al Watan) هناك مقولة في اللغة الإنجليزية تقول "If there's a will there's a way"، و تعني إذا وجدت الإرادة وجد الطريق . و الواقع أنّ كثيرا من الأفكار يمكن لها أن تتحول إلى واقع عملي إذا كانت تقف خلفها إرادة جادة و كافية، و لكنّ كثيرا منها سرعان ما يتآكل إلى حد النسيان بسبب خمول الإرادة . إذن هي إرادتنا: كيف نقويها ؟.بالتأكيد لا يوجد حل سحري لصنع إرادة حديديّة و لكن هناك مجموعة من الخطوات التي قد تجعل من إرادتنا أكثر صلابة لتحقيق أهدافنا الشخصية، و من بين هذه الخطوات:كلما أجبنا على سؤال ( لماذا؟) كلما كنّا الأقرب للإيمان بالفكرة و صنعنا لها تصورا و أثرا مستقبليّا أفضل، فلو سألنا المتخصصين في الحاسب الآلي عن سبب تصميمهم لبرامج الحماية (Antivirus) لأجابوا بأن الهدف هو حماية الأجهزة الشخصية ثم حواسيب المؤسسات ثم كل ما يتعلق بالبلد من معلومات هامة تحمي الممتلكات العامة و الخاصة من السرقة و العبث و ابتزازات الهكر، و هنا نصل إلى نتيجة يعتقد من خلالها المبرمجون المحترفون أن برامجهم تصنع فارقا نوعيا في أمن المعلومات و قناعتهم بمشاريعهم تتعاظم يوما بعد آخر. و مما يجعل أي أطروحة مبكرة أكثر رسوخا هو تخيّل مدى الأبعاد الإيجابية التي يجنيها الشخص و المجتمع بعد تطبيقها و ينسب إلى إينشتاين قوله: ( الخيال أهم من المعرفة ) . و على الرغم من أن تصوّر الأثر الإيجابي مهم في حد ذاته إلا أن تدوين المتطلبات و السلبيات و التحديّات التي تقف في طريق تنفيذ الفكرة أمر في غاية الأهمية حيث تشير صحيفة فوربس الأمريكية أن معظم الناس يفشلون في تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية ناجحة بسبب التحديات التي يواجهونها و لا يأخذون على عاتقهم التغلب عليها و مواصلة الخطوات نحو تحقيق الأهداف المرسومة.البيئة المناسبةتقول الكاتبة Nherwin من منصة ميديوم :( If you want to upgrade your life you will start by upgrading your environment ).و تعني هذه العبارة : إذا أردت أن ترفع من مستوى حياتك فلا بد أن تبدأ بترقية مستوى بيئتك، و الواضح أنه من الصعب جدا أن تنشغل بالطبابة و أنت محاطا بألعاب الفيديو في أغلب وقتك و في الوقت ذاته يصبح من الصعب أيضا أن تكون منتجا لألعاب الفيديو و أنت تقرأ في الأمراض و أسبابها و أعراضها و كيفية الخلاص منها . فالطبيب الذ يحيط نفسه بالأطباء و المستشفيات و الدراسات الحديثة و التقنيات الطبية المبتكرة يصبح أكثر كفاءة في اللحاق بالسباق المعرفي، و بالتالي فإن همتك ستتأثر سلبا و إيجابا بفعل البيئة التي تحيط بها. و لذلك تعمد الكثير من الجامعات الأمريكية و البريطانية و العربية إلى توفير أماكن موائمة للمذاكرة في المكتبات الجامعية دعما منها لتحسين التحصيل العلمي للطلاب و تسمى ( Study Rooms ) .يقول الدكتور عبدالله الدوسري (خريج هارفارد في الفيزياء الطبيّة ): بأنه على قدر همتك يقاس فكرك، و من المؤكد أن الفكر يقاس بجودة الأفكار في مجموعها و قابليتها للتطبيق و لكن على المستوى الشخصي أيضا كلما كانت أفكارك كبيرة فإن إشعالها لوقود همتك سيكون أكبر . و لعله من المسلّمات البشرية أنّ البشر يضعفون و يخملون و لكنهم في نفس الوقت لديهم قابلية كبيرة للعودة إلى المسار السليم بشكل أفضل من ذي قبل إذا استخدموا آليات تحفيزيّه فاعلة فكما يشحذ النجار منشاره و يشحذ المقاتل سيفه فإن إرادتنا تحتاج إلى شحذ دائم عن طريق العبارات المحفزة و الأشخاص الملهمين. و لعله من الأفضل أن تضع نصب عينيك العبارات الملهمة التي تمدك بالطاقة لتواصل المسير مثل قول أبو الطيب المتنبي :على قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي على قدر الكرام المكارمو قول أبو القاسم الشابي :و من يتهيّب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفرو الجدير بالذكر أن أخصائيّ علم النفس المعرفي السلوكي يقولون: بأن الافكار تؤثر على المشاعر و السلوك حيث يتم تخزينها في اللاوعي و تنتقل على عالم الوعي و التطبيق بعد تكرارها و ذلك بوضعها على سطح المكتب أو في ممراتك اليومية ( تحفيز دائم) ، و قد وجدت دراسة ترجم خلاصتها الأستاذ فيصل الدسيماني أن بعض الخلايا العصبية ( القسم الأمامي الوسطي من القشرة الحزامية ) يزداد نموها بزيادة همتك في المهام التي تتطلب منك جهدا و عزيمة و إنجازا .

الأصدقاء المناسبون

لدى الكثير منا ما يكفي من القرائن و المواقف لنقول بأن تأثير الأصدقاء على بعضهم كبير جدا سواء بسلوكلهم أو بأقوالهم الملهمة أو المحبطة أو بإشاراتهم لفرصة أو طريق مهني ما، و هنا تشير منصة Edubirdi اليونانية بأن إحدى الدراسات الأكاديمية وجدت علاقة مباشرة بين الأصدقاء و تحفيزهم الإيجابي على تحسن الأداء الأكاديمي للطلاب الجامعيين، وقد قيل باللغة الإنجليزية :

"You are the average of five people"

أي أن متوسط شخصيتك (بما تتضمن من أفكار و مشاعر) يتشكل من الأشخاص الخمسة الذين يحيطون بك.

وكثير من أفكارك كبذور أشجارك تنمو إذا وجدت تربة خصبة و تؤتي أكلها بعد حين و قد يصح أن يقال: أخبرني من أصدقاؤك أخبرك من أنت وقد نسب لطرفة بن العبد قوله :

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

تهدف طريقة كايزن اليابانية في مجملها إلى التحسين المستمر لتحقيق الإنجازات و من بين أدواتها تجزئة العمل إلى أفعال صغيرة تسهم في الوصول إلى الهدف الكبير.بعض الأهداف تبدو كبيرة و صعبة المنال في بداياتها بسبب مقاومة العقل اللاوعي و لكن حين يتم تجزئتها إلى أهداف صغيرة يستسهلها العقل و يبدأ في تقبلها و تقليل درجة مقاومة التغيير لها .و لنفترض أنك تريد قراءة كتاب من ٢٠٠ صفحة، فيصعب عليك البدء بالقراءة لأن مخيلتك مشغولة ب ٢٠٠ صفحة و لكنك حين تقنع العقل اللا واعي بأنك ستبدأ مع ١٠ صفحات صباحاً و أخرى مساء بدلاً من ٢٠٠ فستجد نفسك أنهيت الكتاب في غضون ١٠ أيام بسهولة و عند تحول القراءة إلى عادة يصبح الانعتاق منها أمرا عسيرا.الخلاصة: إذا كنت تبحث عن عصا سحريّة لتحفيز همتك فأظن أن هذا المقال ليس لك، ولكنّك إذا كنت تبحث عن خطوت فاعلة فقد وقعت على الجرعة المعرفية التي تعينك للوصول إلى مرادك وكما يقال ابدأ والنهاية في رأسك ولتكن بدايتك مع إرادتك مرورا بإدارتك وصولا إلى مناك ومنيتك.