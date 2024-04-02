أرخص الرحلات الجوية عبر الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) تعد كاياك أحدث شركة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة لجعل تخطيط العطلات أسهل، وأدخلت آلية جديدة مستندة إلى ((تشات جي بي تي)) للعثور على أرخص رحلات الطيران الممكنة.
ويقول محرك بحث السفريات إن أي شخص عثر على رحلة طيران عبر الإنترنت يمكنه استخدام آليتها الجديدة التي تسمى ((برايس تشيك)) (التحقق من الأسعار) بسرعة لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أرخص لهذا المسار قبل الحجز.
وتقوم العملية على التقاط صورة شاشة للموقع الذي عثرت عليه على رحلة الطيران وتحميلها إلى تطبيق كاياك -مثلما تحمل وتشارك الصور على واتس آب أو أي تطبيق محادثة آخر. ويمكن فعل هذا بنقرات بسيطة على الشاشة.
ويعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بالبرنامج، والذي يعتمد على ((تشات جي بي تي))، على ترشيح البيانات ذات الصلة من صورة الشاشة التي يستخدمها كاياك للبحث عن أرخص البدائل الممكنة من أجل الرحلة المطلوبة عبر كل الشركات.
يشار إلى أن كاياك ليست الشركة الوحيدة التي تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للسفر، حيث كشفت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن روبوت للدردشة يسمى ((سما)) لديه صورة رمزية في شكل مضيفة طيران.
وتجيب سما على الأسئلة المنطوقة أو المكتوبة بشأن خدمات شركة الطيران. ويمكن فتح الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر موقع الشركة أو تطبيقها على المحمول.
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