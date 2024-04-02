استقدام 623 عاملا منزليا يوميا

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- Al Watan) زاد عدد العمالة المنزلية المستقدمة خلال العام الماضي 224.474 عاملا وعاملة وبمتوسط استقدام يومي يصل الى 623 عاملًا وعاملة يوميا وبنمو سنوي بلغ 6.2% مرتفعًا من 3.602.039 إلى 3.826.513 عاملا وعاملة.
وأظهرت بيانات حديثة أن النسبة الأكبر من الزيادة في استقدام العمالة المنزلية كان للخدم وعمال تنظيف المنازل والذين يشكلون 84% من الزيادة السنوية المسجلة. أبرز مهن العمالة
وسجلت عدد من مهن العمالة المنزلية نموًا سنويًا بمقابل انخفاض الاستقدام لمهن أخرى حيث ارتفع عدد مدراء المنازل بنسبة 43.8% مرتفعًا من 2.489 إلى 3.579، في حين ارتفعت نسبة استقدام السائقون 1.7% وارتفع عدهم من 1.782.260 إلى 1.813.199، في حين ارتفعت نسبة استخدام الخدم وعمال تنظيف المنازل 10.9% مرتفعين من 1.729.750 إلى 1.918.329، كما ارتفع عدد حراس المنازل والعمائر والاستراحات بنسية 34.7% مرتفعًا من 16.477 إلى 22.194 وارتفع عدد مزارعو المنازل بنسبة 46.5% مرتفعًا من 2.115 إلى 3.098. المهن المنخفضة
وسجلت عدد من المهن انخفاضًا في الاستقدام مثل الطباخون ومقدمو الطعام الذي انخفض عددهم بنسبة 3% منخفضًا من 61.521 إلى 59.673، وخياطو المنازل الذين انخفض عددهم بنسبة 0.9% من 1.208 الى 1.197، والممرضون والصحيين في المنازل الذين انخفضوا بنسبة 4.3% من 1.675 الى 1.603، والمدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل الذين سجلوا أدنى انخفاض وبنسبة 19.9% حيث انخفض عددهم من 4.544 إلى 3.641.
العمالة المنزلية خلال عامي 2022-2023:
مدراء المنازل= 43.8%
الربع الرابع 2022= 2.489
الربع الرابع 2023= 3.579
السائقون= 1.7%
الربع الرابع 2022= 1.782.260
الربع الرابع 2023= 1.813.199
الخدم وعمال تنظيف المنازل= 10.9%
الربع الرابع 2022= 1.729.750
الربع الرابع 2023= 1.918.329
الطباخون ومقدمو الطعام= - 3%
الربع الرابع 2022= 61.521
الربع الرابع 2023= 59.673
حراس المنازل والعمائر والاستراحات= 34.7%
الربع الرابع 2022= 16.477
الربع الرابع 2023= 22.194
مزارعو المنازل= 46.5%
الربع الرابع 2022= 2.115
الربع الرابع 2023= 3.098
خياطو المنازل= - 0.9%
الربع الرابع 2022= 1.208
الربع الرابع 2023= 1.197
الممرضون والصحيين في المنازل= - 4.3%
الربع الرابع 2022= 1.675
الربع الرابع 2023= 1.603
المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل= - 19.9%
الربع الرابع 2022= 4.544
الربع الرابع 2023= 3.641
الإجمالي= + 224.474= 6.2%
الربع الرابع 2022= 3.602.039
الربع الرابع 2023= 3.826.513
MENAFN02042024000089011017ID1108051800