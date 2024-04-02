93 مليار ريال قيمة الاستثمار في البنية الرقمية للاتصالات

(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات في البنية التحتية الرقمية خلال الـ 6 سنوات الماضية أكثر من 93 مليار ريال، حيث بلغ عدد طلبات اعتماد الأجهزة من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية 2127 طلبًا، وعدد الأجهزة المعتمدة 1235 جهازًا، وعدد إصدارات شهادة المطابقة للأجهزة المعتمدة 4370، وعدد أذونات الفسح الجمركي 3351، وعدد طلبات إذن الفسح الجمركي 6300. طلبات الاعتماد
وحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية الفضاء أكدت فيه أنه تمت دراسة طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وفسحها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مطابقة الأجهزة، الموردة للمملكة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى ضمان موافقتها لشبكات الاتصالات في المملكة، وكذلك التأكد من أن الأجهزة الموردة للمملكة ذات جودة عالية، وآمنة للأشخاص، والشبكات، والترددات. تطوير البنية التحتية الرقمية
وأشار التقرير إلى أنه تم إحلال أكثر من 77% من اشتراكات شبكة DSL داخل نطاق شبكة الألياف الضوئية، إضافة لنشر البنية التحتية للنطاق العريض الثابت في أكثر من 316 مخططا سكنيا جديدا على مستوى المملكة، وتحقيق المملكة المرتبة 9 في مؤشر حصة الفرد من السعات الدولية، وتم تخصيص 3 محطات إنزال في مدن جديدة لرفع موثوقية الربط الدولي، واعتماد 3 كوابل بحرية للربط الدولي بإجمالي سعات تجاوزت 32 تيرابت. رخص خدمات الإنترنت
وفي إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتمكين الابتكار في المملكة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء وحلولها الذكية؛ فقد أطلقت البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تم خلال عام 2022 إصـدار 6 رخـص لمقدمـي خدمـات إنترنـت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص، كما تم إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية، لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص، حيث تم اعتماد 6 وكلاء لتسجيل الجهات في القطاع الخاص، وهيئة الحكومة الرقمية لتسجيل الجهات الحكومية. التقنية المحلية
زادت المنتجـات التقنيـة المحلية، ضمن مبادرة منصة تك بنسبة 205% خلال العام الماضي، حيث وصل عدد الشركات المسجلة إلى 610 شركات منشورة ضمن دليل الشركات المسجلة لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما تم إطلاق الهيكلة المحدثة للتراخيص والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تسهيل الأعمال وتبني نظام تراخيص محرر بشكل أكبر، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات في البنية التحتية الرقمية خلال 6 سنوات = 93 مليار ريال
عدد طلبات اعتماد الأجهزة = 2127 طلبا
عدد الأجهزة المعتمدة= 1235 جهازا
عدد إصدارات شهادة المطابقة للأجهزة المعتمدة= 4370
عدد أذونات الفسح الجمركي= 3351
عدد طلبات إذن الفسح الجمركي = 6300
6 رخـص لمقدمـي خدمـات إنترنـت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص
6 وكلاء لتسجيل الجهات في القطاع الخاص وهيئة الحكومة الرقمية لتسجيل الجهات الحكومية تم اعتمادها
%205 نمو المنتجـات التقنيـة المحلية
610 مسجلة
MENAFN02042024000089011017ID1108051799