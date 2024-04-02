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93 مليار ريال قيمة الاستثمار في البنية الرقمية للاتصالات

4/2/2024 11:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات في البنية التحتية الرقمية خلال الـ 6 سنوات الماضية أكثر من 93 مليار ريال، حيث بلغ عدد طلبات اعتماد الأجهزة من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية 2127 طلبًا، وعدد الأجهزة المعتمدة 1235 جهازًا، وعدد إصدارات شهادة المطابقة للأجهزة المعتمدة 4370، وعدد أذونات الفسح الجمركي 3351، وعدد طلبات إذن الفسح الجمركي 6300.
طلبات الاعتماد
وحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية الفضاء أكدت فيه أنه تمت دراسة طلبات اعتماد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وفسحها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مطابقة الأجهزة، الموردة للمملكة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى ضمان موافقتها لشبكات الاتصالات في المملكة، وكذلك التأكد من أن الأجهزة الموردة للمملكة ذات جودة عالية، وآمنة للأشخاص، والشبكات، والترددات.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وأشار التقرير إلى أنه تم إحلال أكثر من 77% من اشتراكات شبكة DSL داخل نطاق شبكة الألياف الضوئية، إضافة لنشر البنية التحتية للنطاق العريض الثابت في أكثر من 316 مخططا سكنيا جديدا على مستوى المملكة، وتحقيق المملكة المرتبة 9 في مؤشر حصة الفرد من السعات الدولية، وتم تخصيص 3 محطات إنزال في مدن جديدة لرفع موثوقية الربط الدولي، واعتماد 3 كوابل بحرية للربط الدولي بإجمالي سعات تجاوزت 32 تيرابت.
رخص خدمات الإنترنت
وفي إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتمكين الابتكار في المملكة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء وحلولها الذكية؛ فقد أطلقت البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، حيث تم خلال عام 2022 إصـدار 6 رخـص لمقدمـي خدمـات إنترنـت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص، كما تم إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية، لتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص، حيث تم اعتماد 6 وكلاء لتسجيل الجهات في القطاع الخاص، وهيئة الحكومة الرقمية لتسجيل الجهات الحكومية.
التقنية المحلية
زادت المنتجـات التقنيـة المحلية، ضمن مبادرة منصة تك بنسبة 205% خلال العام الماضي، حيث وصل عدد الشركات المسجلة إلى 610 شركات منشورة ضمن دليل الشركات المسجلة لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما تم إطلاق الهيكلة المحدثة للتراخيص والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تسهيل الأعمال وتبني نظام تراخيص محرر بشكل أكبر، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات في البنية التحتية الرقمية خلال 6 سنوات = 93 مليار ريال
عدد طلبات اعتماد الأجهزة = 2127 طلبا
عدد الأجهزة المعتمدة= 1235 جهازا
عدد إصدارات شهادة المطابقة للأجهزة المعتمدة= 4370
عدد أذونات الفسح الجمركي= 3351
عدد طلبات إذن الفسح الجمركي = 6300
6 رخـص لمقدمـي خدمـات إنترنـت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص
6 وكلاء لتسجيل الجهات في القطاع الخاص وهيئة الحكومة الرقمية لتسجيل الجهات الحكومية تم اعتمادها
%205 نمو المنتجـات التقنيـة المحلية
610 مسجلة

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