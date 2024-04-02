طرح بحيرة سيهات للاستثمار السياحي

(MENAFN
- Al Watan) طرحت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الفرصة الاستثمارية (إنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار بحيرة سيهات كمتنزه سياحي وترفيهي) على مساحة تبلغ أكثر من 600 ألف متر مربع وبنسبة بناء محدودة 5 % لمنح مساحات أكبر للزوار والمتنزهين.
وتشمل الفرصة الاستثمارية إقامة مشاريع ترفيهية وسياحية ورياضية ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المتعددة المساندة الداعمة للبيئة بالتماشي مع مبادرة (السعودية الخضراء)، وبمدة عقد استثماري 25 سنة دعمًا وتحفيزًا للمستثمرين.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
وتأتي هذه الفرصة الاستثمارية استمرارًا لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة وتحسين المشهد الحضري وتطوير الواجهات البحرية ورفع مستوى الجذب السياحي والترفيهي.
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