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طرح بحيرة سيهات للاستثمار السياحي

4/2/2024 11:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الفرصة الاستثمارية (إنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار بحيرة سيهات كمتنزه سياحي وترفيهي) على مساحة تبلغ أكثر من 600 ألف متر مربع وبنسبة بناء محدودة 5 % لمنح مساحات أكبر للزوار والمتنزهين.
وتشمل الفرصة الاستثمارية إقامة مشاريع ترفيهية وسياحية ورياضية ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المتعددة المساندة الداعمة للبيئة بالتماشي مع مبادرة (السعودية الخضراء)، وبمدة عقد استثماري 25 سنة دعمًا وتحفيزًا للمستثمرين.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
وتأتي هذه الفرصة الاستثمارية استمرارًا لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة وتحسين المشهد الحضري وتطوير الواجهات البحرية ورفع مستوى الجذب السياحي والترفيهي.

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