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عطور فيصل الدايل تبهر عملاءها بجيب روز كولنن 2024

4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت عطور فيصل الدايل العلامة التجارية السعودية مسابقة جديدة للفوز بجيب روز كولينن 2024 التي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين ريال سعودي دون وجود أي شرط للشراء نهائيًّا. وبإشراف من الغرفة التجارية في الرياض.
وشهدت عطور فيصل الدايل العلامة التجارية السعودية إنجازات باهرة ففي كل عام تطلق المسابقات للسحب على الهدايا الفارهة لعملائها دون شرط الشراء مما شهدت إقبالًا جماهريًّا مميزًا، وأصبحت أحد أفضل المعارض المتميزة في هذا المجال.
ومما لا يخفى أن عطور فيصل الدايل تعد أول "درايڤ ثرو" في العالم في مجال العطور. وهذا يعد إنجازًا كبيرا لها، وللمملكة العربية السعودية.
يذكر أنها أعلنت عن شروط المسابقة اللازمة في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها .
سناب:

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