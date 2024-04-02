عطور فيصل الدايل تبهر عملاءها بجيب روز كولنن 2024

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت عطور فيصل الدايل العلامة التجارية السعودية مسابقة جديدة للفوز بجيب روز كولينن 2024 التي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين ريال سعودي دون وجود أي شرط للشراء نهائيًّا. وبإشراف من الغرفة التجارية في الرياض.
وشهدت عطور فيصل الدايل العلامة التجارية السعودية إنجازات باهرة ففي كل عام تطلق المسابقات للسحب على الهدايا الفارهة لعملائها دون شرط الشراء مما شهدت إقبالًا جماهريًّا مميزًا، وأصبحت أحد أفضل المعارض المتميزة في هذا المجال.
ومما لا يخفى أن عطور فيصل الدايل تعد أول "درايڤ ثرو" في العالم في مجال العطور. وهذا يعد إنجازًا كبيرا لها، وللمملكة العربية السعودية.
يذكر أنها أعلنت عن شروط المسابقة اللازمة في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها . سناب:
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