رسالة الصحة الكرش وفجيعة السعرات

(MENAFN
- Al Watan) وصلتها الرسالة فاتصلت وقالت: (هل صحيح بدأت وزارة الصحة تعتبر السمنة مخالفة يجب معاقبتها؟ طيب هل كل الناس وصلتهم هذه الرسالة أو فقط لناس معينة؟). تساؤلات سيدة أثارتها رسالة وزارة الصحة.
معظمنا وصلته رسالة (تمّ قيد مخالفة تجاوز السعرات الحرارية)، ولأن المخالفة الأكثر رصداً هي المخالفات المرورية، تعجب الكثيرون كيف لوزارة الصحة أن ترصد مخالفة؟ وما هي تبعات هذه المخالفة، رسالة توعوية لطيفة، اتخذت من التخويف أسلوباً للجذب ومن ثم الإقناع، الرسالة النصية ذُيلت برابط يأخذك لحاسبة السعرات الحرارية التي تحتاجها في اليوم حسب نشاطك وكتلتك الجسدية، حساب سعرات حرارية في رمضان! معقول!! شهر المأكولات الطيبات والموائد العامرة، وكثرة النوم والخمول. كثير لا يهتمون بنوعية الطعام، بل المهم طعمه ولذته، وإن كان مليئا بالسعرات الحرارية أولا. الفكرة السائدة (إنه مرة وحدة ما تضر)، المشكلة أنه في كل مرة نظن أنها لن تضر، تراكم الكثير من الضرر، يظهر على شكل (ارتفاع في الدهون، وضغط الدم وارتفاع معدل تسكر الهيموجلوبين)، وبالتالي الإصابة بمرض السكري. بعدما أصبحت كتابة السعرات الحرارية لكل الأغذية ضرورة، أصبحنا نعرف مقدار ما نأكل، لكن كيف نحسب السعرات الحرارية للأطعمة التي نصنعها في المنزل؟ كلما كثرت مكونات الطبق كلما كان حساب السعرات أكثر تعقيداً، وطريقة إعداد الوجبة مهمة لتقليص السعرات الحرارية في الطبق. مثلاً سمبوسة اللحم المقلية بالزيت تحتوي على 150 سعرة حرارية، بينما التي تحضر بالفرن أو القلاية الهوائية تحتوي على 100 سعرة حرارية للحبة الواحدة. وتعتبر شوربة العدس أقل أنواع الشرب في السعرات الحرارية مع ارتفاع قيمتها الغذائية. الحلويات الرمضانية خطر يهدد الوزن وبالتالي الصحة، قطعة (الكنافة بالقشطة) الصغيرة بحجم 50 جراما تحتوي على 184 سعرة حرارية، وقطعة مماثلة من (البسبوسة) تحتوي على 220 سعرة حرارية، المشكلة أن قطعة واحدة لا تكفي، ومع اللمة الحلوة كل حاجة تحلى. وصديقة السفرة الرمضانية (لقمة القاضي) والتي يُعتقد أن سبب تسميتها يرجع لأن القضاة في العراق -تحديداً في بغداد- كانوا يتناولونها بكثرة في معظم أوقاتهم، وكلما أحسوا بالجوع لسهولة تناولها وسرعة تحضيرها، فاشتهرت وانتشرت، وهذه الصغيرة المشهورة تحتوي على 50 سعرة حرارية والمتوسطة منها تحتوي على 70 سعرة حرارية، ولا يوصى بتناول أكثر من ثلاث حبات منها، ويمكن تقليل السعرات الحرارية فيها باستخدام زيت الكانولا بدلاً من زيت القلي العادي، واستخدام العسل ودبس التمر لتحليتها بدلاً عن شراب السكر. التمر رفيق القهوة (سيدة المجالس) سعراته الحرارية تختلف من نوع لآخر ولكن وبشكل عام فإن حصة واحدة منه، أي ما يُعادل 4 إلى 5 حبات، تحتوي على ما يقارب 120 سُعرة حرارية. فكم مجموع السعرات الحرارية التي يكون قد تناولها الفرد في نهاية اليوم؟
حتماً ستكون عالية أكثر من احتياجه، وكل ما زاد عن الاحتياج يخزنه الجسم على شكل دهون، وعادة أكثر منطقة تتجمع فيها الدهون هي منطقة الكرش، رغم أن الثقافة القديمة كانت تجد في الكرش رمزاً للثراء، فقالوا ((من قرشك؛ اعمل كرشك)) و ((الرجل بلا كرش لا يساوي قرش))!
لكن لسوء الحظ أن الكرش تُنغص رغد العيش، فالدراسات الحديثة أثبتت أن الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة حول الجزء الأوسط من الجسم، يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب، حتى لو كانوا ضمن نطاق وزن صحي.
شكراً وزارة الصحة على رسالة (تمّ قيد مخالفة السعرات الحرارية)، الأسلوب الذي دفع الكثيرين للتفكير فيما تناول ذلك اليوم، حسب سعراته الحراريه، وعزم النية على اتباع نظام غذائي أقل سعرات ليكون أكثر صحة. فالسعرات الحرارية التي تناسب شخصا غير رياضي وقليل النشاط، غير تلك التي يحتاجها شخص رياضي وأكثر نشاطا، هي دعوة للتفكير والتغيير.
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