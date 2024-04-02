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رسالة الصحة الكرش وفجيعة السعرات

4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلتها الرسالة فاتصلت وقالت: (هل صحيح بدأت وزارة الصحة تعتبر السمنة مخالفة يجب معاقبتها؟ طيب هل كل الناس وصلتهم هذه الرسالة أو فقط لناس معينة؟). تساؤلات سيدة أثارتها رسالة وزارة الصحة.
معظمنا وصلته رسالة (تمّ قيد مخالفة تجاوز السعرات الحرارية)، ولأن المخالفة الأكثر رصداً هي المخالفات المرورية، تعجب الكثيرون كيف لوزارة الصحة أن ترصد مخالفة؟ وما هي تبعات هذه المخالفة، رسالة توعوية لطيفة، اتخذت من التخويف أسلوباً للجذب ومن ثم الإقناع، الرسالة النصية ذُيلت برابط يأخذك لحاسبة السعرات الحرارية التي تحتاجها في اليوم حسب نشاطك وكتلتك الجسدية، حساب سعرات حرارية في رمضان! معقول!! شهر المأكولات الطيبات والموائد العامرة، وكثرة النوم والخمول. كثير لا يهتمون بنوعية الطعام، بل المهم طعمه ولذته، وإن كان مليئا بالسعرات الحرارية أولا. الفكرة السائدة (إنه مرة وحدة ما تضر)، المشكلة أنه في كل مرة نظن أنها لن تضر، تراكم الكثير من الضرر، يظهر على شكل (ارتفاع في الدهون، وضغط الدم وارتفاع معدل تسكر الهيموجلوبين)، وبالتالي الإصابة بمرض السكري. بعدما أصبحت كتابة السعرات الحرارية لكل الأغذية ضرورة، أصبحنا نعرف مقدار ما نأكل، لكن كيف نحسب السعرات الحرارية للأطعمة التي نصنعها في المنزل؟ كلما كثرت مكونات الطبق كلما كان حساب السعرات أكثر تعقيداً، وطريقة إعداد الوجبة مهمة لتقليص السعرات الحرارية في الطبق. مثلاً سمبوسة اللحم المقلية بالزيت تحتوي على 150 سعرة حرارية، بينما التي تحضر بالفرن أو القلاية الهوائية تحتوي على 100 سعرة حرارية للحبة الواحدة. وتعتبر شوربة العدس أقل أنواع الشرب في السعرات الحرارية مع ارتفاع قيمتها الغذائية. الحلويات الرمضانية خطر يهدد الوزن وبالتالي الصحة، قطعة (الكنافة بالقشطة) الصغيرة بحجم 50 جراما تحتوي على 184 سعرة حرارية، وقطعة مماثلة من (البسبوسة) تحتوي على 220 سعرة حرارية، المشكلة أن قطعة واحدة لا تكفي، ومع اللمة الحلوة كل حاجة تحلى. وصديقة السفرة الرمضانية (لقمة القاضي) والتي يُعتقد أن سبب تسميتها يرجع لأن القضاة في العراق -تحديداً في بغداد- كانوا يتناولونها بكثرة في معظم أوقاتهم، وكلما أحسوا بالجوع لسهولة تناولها وسرعة تحضيرها، فاشتهرت وانتشرت، وهذه الصغيرة المشهورة تحتوي على 50 سعرة حرارية والمتوسطة منها تحتوي على 70 سعرة حرارية، ولا يوصى بتناول أكثر من ثلاث حبات منها، ويمكن تقليل السعرات الحرارية فيها باستخدام زيت الكانولا بدلاً من زيت القلي العادي، واستخدام العسل ودبس التمر لتحليتها بدلاً عن شراب السكر. التمر رفيق القهوة (سيدة المجالس) سعراته الحرارية تختلف من نوع لآخر ولكن وبشكل عام فإن حصة واحدة منه، أي ما يُعادل 4 إلى 5 حبات، تحتوي على ما يقارب 120 سُعرة حرارية. فكم مجموع السعرات الحرارية التي يكون قد تناولها الفرد في نهاية اليوم؟
حتماً ستكون عالية أكثر من احتياجه، وكل ما زاد عن الاحتياج يخزنه الجسم على شكل دهون، وعادة أكثر منطقة تتجمع فيها الدهون هي منطقة الكرش، رغم أن الثقافة القديمة كانت تجد في الكرش رمزاً للثراء، فقالوا ((من قرشك؛ اعمل كرشك)) و ((الرجل بلا كرش لا يساوي قرش))!
لكن لسوء الحظ أن الكرش تُنغص رغد العيش، فالدراسات الحديثة أثبتت أن الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة حول الجزء الأوسط من الجسم، يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب، حتى لو كانوا ضمن نطاق وزن صحي.
شكراً وزارة الصحة على رسالة (تمّ قيد مخالفة السعرات الحرارية)، الأسلوب الذي دفع الكثيرين للتفكير فيما تناول ذلك اليوم، حسب سعراته الحراريه، وعزم النية على اتباع نظام غذائي أقل سعرات ليكون أكثر صحة. فالسعرات الحرارية التي تناسب شخصا غير رياضي وقليل النشاط، غير تلك التي يحتاجها شخص رياضي وأكثر نشاطا، هي دعوة للتفكير والتغيير.

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