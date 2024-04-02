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أبهى صور الروحانية والأعمال الخيرية من قلب مكة

4/2/2024 11:21:10 PM

(MENAFN- Al Watan) وسط دعوات صادقة وصادرة من قلوب المعتمرين والزوار للقائمين على خدمات تفطير وسحور ضيوف الرحمن، رصدت ((الوطن)) أبرز صور الروحانية من جوار الكعبة المشرفة والفرحة العارمة والغامرة التي علت وجوه المعتمرين وامتزجت بالأعمال الخيرية المباركة فقد ازدان العمل الإنساني يجهود جمعية إكرام لعابري السبيل فرع مكة المكرمة، ووقف السنبلة لمرتادي المسجد الحرام.. من قلب مكة المكرمة وبأطهر بقاع الأرض والمعمورة وظهرت وتجلت صور التعاضد والتآخي وتجسدت الأعمال النبيلة على أرض الواقع وفاحت أريج دعوات المعتمرين في الأرجاء للقائمين على راحة قاصدي بيت الله بتوفير وجبات الإفطار والسحور.
إفطار وسحور
قال الدكتور باسم مشاط مدير مشاريع جمعية إكرام عابري السبيل بمكة المكرمة لـ((الوطن)) إن من الخدمات الجليلة للجمعية التشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الضيافة من إطعام وسقيا في شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن الجمعية شاركت بتقديم وجبات الإفطار والسحور لزوار المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك داخل المسجد الحرام وساحاته وفي مخيم ديوانية ثمرات مكة المكرمة بجبل الكعبة التي تشرف عليه الجمعية بالتعاون مع وقف السنبلة حيث بلغ عدد المستفيدين في المخيم من وجبة الإفطار والعشاء والسحور 22 ألف معتمر وزائر يومياً مع تقديم خدمات دفع العربات والإرشاد وفرش للمصليات المتصلة بساحات المسجد الحرام، وإعانة للمنقطعين والتائهين.
30 ألف وجبة
تطرق مشاط إلى أن الجمعية تقدم 30 ألف وجبة إفطار صائم يومياً داخل الحرم المكي الشريف و22 ألف وجبة إفطار صائم وسحور في مخبم ديوانية ثمرات مكة و10 آلاف وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي و3 آلاف وجبة إفطار صائم في مطار جدة. وألفا وجبة إفطار في مطار المدينة و20 ألف وجبة في المنافذ البرية وطرق الحرمين.

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