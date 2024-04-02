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7300 حالة عولجت عبر منصة شفاء

4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عن استمرار العطاء الخيري في منصة ((شفاء)) التابعة لإحدى مبادراته ((صندوق الوقف الصحي))، والتي لاقت أصداءها داخل المجتمع من خلال إشراك المجتمع والجمعيات الصحية الأهلية في تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم، ممن ليست لديهم أهلية التكفل بالعلاج داخل المملكة، عبر إيجاد قناة سلسة وموثوقة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم.
وبلغ عدد الحالات التي تم التكفل بعلاجها، منذ إطلاق منصة ((شفاء))، أكثر من 7300 حالة مستفيدة، إضافة إلى تغطية 15 مرضًا نوعيًا مختلفًا عبر المنصة، ويأتي ذلك الجود بأبهى صورة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك موسم البذل والإحسان، كما ويعد برهانًا جليًا على استمرار العطاء الخيري الصحي في ظل عصر رؤية المملكة 2030، والتحول الصحي بالمملكة.

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