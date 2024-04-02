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قمتان كبيرتان تزيدان حرارة روشن

4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم اليوم منافسات الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بمواجهتين صعبتين ومهمتين للغاية، حينما يتقابل على ملعب نادي الفتح في قمة شرقاوية خالصة وممتعة الفتح وضيفه الصعب الاتفاق، ويلتقي على ملعب نادي الشباب في ديربي عاصمي جديد وتاريخي، الشباب والرياض، وتحمل المواجهتان بين طياتهما تنافسا كبيرا بين الفرق الأربعة، لما تحمله المواجهتين من عبق تاريخي وتنافس كبير سواء في العاصمة أو الساحل الشرقي، إضافة إلى أن النقاط الكاملة والخروج بالانتصار هو الهدف المنشود للأندية الأربعة، لذا فإنه من المتوقع أن تحظى القمتان بمتعة كروية وحضور جماهيري

قمة شرقاوية
على ملعب نادي الفتح، تبرز القمة الشرقاوية الممتعة، التي تجمع الفتح وضيفه الاتفاق، لاسيما وأن التقارب النقطي بين الناديين الساعيين إلى تحسين وضعهما في سلم الترتيب وفي منطقة الوسط تحديدا، لا يتجاوز النقطتين، ويصب في مصلحة النواخذة، لذا فإن الرغبة الجامحة في خطف الانتصار ستكون موجودة لدى الطرفين.
فالنموذجي يملك 34 نقطة بعد أن سجل انتصارا مهما على مضيفه الوحدة في الجولة الماضية، بعد توقف عن الانتصارات دام 6 جولات متتالية خسر خلالها 3 مواجهات وتعادل في مثلها، كما أنه يريد أن يسجل انتصاره الأول على ملعبه الجديد الذي لم يحتفل عليه مع جماهيره بأي انتصار منذ اعتماد تنظيم المباريات عليه بعد التحديث، إذ تعادل في ثلاث مباريات، أمام الشباب 1/1، والأخدود سلبيا، وضمك 1/1، وخسر 3 مرات أمام الفيحاء والطائي بذات النتيجة صفر /1، وأمام الخليج 1/ 2، وتلقت شباكه في ملعبه الجديد 6 أهداف، فيما سجل لاعبوه 3 أهداف فقط، وفي حال انتصاره فإنه سيتجاوز ضيفه نقطيا وسيتقدم في الترتيب العام للدوري.
في المقابل، يحضر النواخذة للموقعة، وفي رصيدهم 36 نقطة، عقب التعادل مع الأهلي في الجولة السابقة، مسجلا تعادله الثاني تواليا، وغيابه عن الانتصارات جولتين متتاليتين، ولا يريد أن يسمح لمضيفه بأن يتجاوزه في الترتيب، وأن يعود إلى طريق الانتصارات، وأن يؤكد أن مشروعه الجديد مع مدربه الإنجليزي ستيفين جيرارد يسير وفق ما هو مخطط له، ومن ثم الاقتراب أكثر من المركز الـ5 الأولى.
ديربي عاصمي
في مواجهة لا تقل أهمية وتنافسا عن سابقتها يتواجه على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، وفي ديربي عاصمي تاريخي، الشباب والرياض، الطامحان إلى خطف النقاط الثلاث المهمة لهما في مسيرتهما في الدوري، والتي سيكون لها دور كبير في تحسين وضعهما غير الجيد في سلم الترتيب، كما أن مواجهات الليث ومدرسة الوسطى دوما ما تحظى بالقوة والإثارة نظير التنافس الكبير بينهما منذ سنوات الدوري الأولى.
يدخل الليث اللقاء وفي جعبته 28 نقطة، عقب خسارته الأخيرة أمام الهلال في الديربي الذي شهدته الجولة الماضية، والذي كان مثيرا للغاية، وقدم خلاله الليث مستوى فنيا رائعا رغم الخسارة، ويريد أن يستعيد نغمة الانتصارات الذي لم يتذوقه خلال الجولات الـ4 الأخيرة سوى مرة واحدة مقابل خسارتين وتعادل، ليبتعد قليلا عن الوقوع في خطر المراكز الصعبة.
بدوره، حصد مدرسة الوسطى 25 نقطة، عقب تعادله مع أبها في الجولة السابقة، وليس بالبعيد عن مراكز الهبوط، ويخشى الوقوع في معمعة الهبوط، ويأمل في معادلة مضيفه نقطيا، ليكون وضعه جيدا نسبيا، كما أنه يريد انتصارا غاب عنه 3 مباريات متتالية، ليوقف تفريطه النقطي.

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