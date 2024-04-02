انتصارات مستمرة
التاريخ
4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال زحفه نحو التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحطيم أرقامه بالوصول إلى انتصاره الـ19 في الدوري، والـ31 في كل المسابقات على التوالي، عندما كسب ضيفه الأخدود 3/صفر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ26 للدوري. سجل للزعيم صالح الشهري ((16)) ومالكوم ((66)) وسالم الدوسري ((73))، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الدوري، كاسرا الرقم النقطي الذي توج به الاتحاد الموسم الماضي، وظل الأخدود على 24 نقطة في المركز الـ15.
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