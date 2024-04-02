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انتصارات مستمرة

4/2/2024 11:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال زحفه نحو التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحطيم أرقامه بالوصول إلى انتصاره الـ19 في الدوري، والـ31 في كل المسابقات على التوالي، عندما كسب ضيفه الأخدود 3/صفر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ26 للدوري. سجل للزعيم صالح الشهري ((16)) ومالكوم ((66)) وسالم الدوسري ((73))، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الدوري، كاسرا الرقم النقطي الذي توج به الاتحاد الموسم الماضي، وظل الأخدود على 24 نقطة في المركز الـ15.

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