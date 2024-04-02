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النصر يكتسح أبها

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتسح النصر مضيفه أبها وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 8/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، سجل للعالمي كريستيانو رونالد ((11، و21، و42))، وساديو ماني ((33))، وعبدالمجيد الصليهيم ((44))، وعبدالرحمن غريب ((51))، وعبدالعزيز العليوة ((63، و86))، ليصل إلى النقطة الـ62 ثانيا، وبقي أبها على 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

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