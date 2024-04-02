النصر يكتسح أبها

النصر يكتسح أبها
التاريخ
4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) اكتسح النصر مضيفه أبها وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 8/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، سجل للعالمي كريستيانو رونالد ((11، و21، و42))، وساديو ماني ((33))، وعبدالمجيد الصليهيم ((44))، وعبدالرحمن غريب ((51))، وعبدالعزيز العليوة ((63، و86))، ليصل إلى النقطة الـ62 ثانيا، وبقي أبها على 22 نقطة في المركز قبل الأخير.
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