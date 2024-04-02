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الجامعة العربية تعقد دورة طارئة غدا لمناقشة جرائم العدوان الإسرائيلي

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يعقد مجلس جامعة الدول العربية غداً، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء بالجامعة، وذلك لبحث الحراك العربي حول جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع اللتين يرتكبهما كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع سيبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 5ر1 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وآخرها القرار رقم 2728 الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، وعدم انصياعه للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

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