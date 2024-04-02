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إسبانيا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاثنين، جولة فى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام لبحث الحرب فى غزة، ودفاعه عن الاعتراف بفلسطين الذي من المتوقع أن تعلنه مدريد قبل حلول الصيف. وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى زيارة سانشيز إلى الأردن والسعودية وقطر وذلك لبحث أزمة الحرب فى غزة، وانه يصادق على ضرورة وقف إطلاق النار الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني، إلى وقف نهائي للأعمال العدائية على قطاع غزة، وتنفيذ وقف إطلاق النار الذي طالب به مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في العاصمة الأردنية.
وأفاد إنه يجب وقف إطلاق النار كونه خطوة ضرورية لبدء عملية سياسية تضع حداً نهائياً لهذا الصراع، تؤدي إلى تجسيد حقيقي وفعّال لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح في المؤتمر أن الهدف من هذه الرحلة التعرف بشكل مباشر على وجهات نظر بعض الجهات الرئيسة الفاعلة في البحث عن حل لهذا العدوان على القطاع، مؤكداً التزام بلاده وتصميمها على العمل مع شركائنا لتحقيق مستقبل يسوده السلام والعدالة والازدهار بالمنطقة.
ووجه سانشيز ثلاث رسائل، أولها إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون معوقات إسرائيلية، كما طالبت مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لافتاً الانتباه إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة.
وأضاف أن الأمر الثاني، هو عمل الأمم المتحدة، الذي نرى أنه أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه، لارتباط الأمم المتحدة نفسها بعملها من أجل السلام في هذه المنطقة منذ بدايتها، ونحن نؤيد جميع المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة الحالة التي يواجهها سكان غزة، بما في ذلك الوصول البري للمساعدات الإنسانية الأساسية على نطاق كاف، فيما الأمر الثالث والضروري احتفاظ المجتمع الدولي بالتمويل الكافي للأونروا.

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