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ترمب يصف المهاجرين بأنهم مجرمون خطيرون

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف الرئيس السابق، دونالد ترمب، خطابه المناهض للمهاجرين، بينما يسعى للوصول إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، واصفًا المهاجرين بأنهم مجرمون خطيرون ((يسممون دماء)) أمريكا، فيما يناقش الرئيس الحالي جو بايدن وحلفاؤه الحدود بشكل مختلف تمامًا.
ووجه انتقادات إلى الجمهوريين في واشنطن لتراجعهم عن اتفاق أمن الحدود بعد مواجهة انتقادات من ترمب، لكن في إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لبايدن، يبدو أن رسالة ترمب لم تلق صدى لدى العناصر الرئيسية في التحالف الديمقراطي الذي سيحتاج بايدن إلى الفوز به في نوفمبر المقبل.
فيلم المهاجرين
وشارك ترمب مقطع فيديو يحتوي على موسيقى أفلام الرعب ولقطات لمهاجرين يُزعم أنهم يدخلون الولايات المتحدة من دول، من بينها الكاميرون وأفغانستان والصين، حيث تم تصوير لقطات لرجال يحملون وشمًا ومقاطع فيديو لجرائم عنيفة مقابل لقطات مقربة لأشخاص يلوحون ويلفون أنفسهم بالأعلام الأمريكية.
ويقول ترمب في الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: ((إنهم يأتون بالآلاف، سوف نؤمن حدودنا.. وسنستعيد السيادة)).
ومن خلال ضرب أعمق خطوط الصدع في البلاد فيما يتعلق بالعرق والهوية الوطنية، وغالبًا ما تعتمد رسائله على الأكاذيب حول الهجرة، لكن يتردد صداه لدى العديد من مؤيديه الأساسيين منذ عقد من الزمن، عندما بدأت هتافات ((بناء الجدار)) تدوي في مسيراته، ووجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا أن 45 % من الأمريكيين وصفوا الوضع بأنه أزمة، في حين قال 32 % آخرون إنه يمثل مشكلة كبيرة.
أمن الحدود
وما يقرب من ثلثي الأمريكيين لا يوافقون الآن على كيفية تعامل بايدن مع أمن الحدود، بما في ذلك حوالي 4 من كل 10 ديمقراطيين، و55 % من البالغين السود و73 % من البالغين من أصل إسباني، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة (AP) ومركز (NORC) لأبحاث الشؤون العامة في عام 2018.
ووجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا أن 45 % من الأمريكيين وصفوا الوضع بأنه أزمة، في حين قال 32 % آخرون إنه يمثل مشكلة كبيرة.
وكانت فيتريس بويس، الناشطة في مجال العدالة العرقية ومقرها شيكاغو، من بين أولئك الذين أعربوا عن إحباطهم من سياسات الهجرة التي يتبعها بايدن ونهج المدينة في محاولتها إيواء المهاجرين الوافدين حديثًا، وقالت إن الديمقراطيين يجب أن يركزوا على الاستثمار الاقتصادي في مجتمعات السود، وليس القادمين الجدد.
إنهم يرسلون إلينا أشخاصًا يتضورون جوعًا، بنفس الطريقة التي يتضور بها السود جوعًا في هذا البلد وقال بويس: ((إنهم يرسلون إلينا أشخاصًا يريدون الهروب من الظروف والقدوم إلى هنا للحصول على أسلوب حياة أفضل، بينما يعاني الأشخاص هنا ويعانون منذ أكثر من 100 عام، هذه الوصفة هي مزيج من الكارثة.. إنها كارثة تنتظر

القضايا المركزية
ويكاد يكون من المؤكد أن الهجرة سوف تكون واحدة من القضايا المركزية في انتخابات نوفمبر، حيث يقضي كل من الجانبين الأشهر الستة المقبلة في محاولة تصوير الطرف الآخر على أنه مخطئ فيما يتصل بأمن الحدود.
وأطلقت حملة إعادة انتخاب الرئيس مؤخرًا حملة إعلانية بقيمة 30 مليون دولار تستهدف الجماهير اللاتينية في الولايات المتأرجحة الرئيسية، وتتضمن إعلانًا رقميًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية يسلط الضوء على وصف ترمب السابق للمهاجرين المكسيكيين بأنهم ((مجرمون.. ومغتصبون)).
وفكر البيت الأبيض أيضًا في سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تشدد قيود الهجرة بشكل كبير، وتلتف بشكل فعال على الكونجرس بعد فشله في تمرير الاتفاق بين الحزبين الذي أقره بايدن.
وقال كيفن مونوز، المتحدث باسم حملة بايدن، إن ((ترمب محتال لا يسعى إلا لنفسه.. سوف نتأكد من أن الناخبين يعرفون ذلك في نوفمبر المقبل)).
وسيقوم ترامب بحملته الانتخابية في ويسكونسن وميشيغان هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يهاجم بايدن مرة أخرى بشأن الهجرة.
غزو مدبر
ويصف ترمب الاعتقالات الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في المعابر الحدودية الجنوبية الغربية بأنها ((غزو)) دبره الديمقراطيون لتغيير تركيبة أمريكا ذاتها، ويتهم بايدن بالسماح عمدًا للمجرمين والإرهابيين المحتملين بدخول البلاد دون رادع، وذهب إلى حد الادعاء بأن الرئيس متورط في ((مؤامرة للإطاحة بالولايات المتحدة الأمريكية)).
كما أنه يصف المهاجرين -والعديد منهم من النساء والأطفال الفارين من الفقر والعنف- بأنهم يسممون دماء أمريكا بالمخدرات والمرض، ويزعم أن بعضهم ((ليسوا بشرًا))، ويحذر الخبراء الذين يدرسون التطرف من استخدام لغة تجردهم من إنسانيتهم في وصف المهاجرين.
ولا يوجد دليل على أن الحكومات الأجنبية تقوم بإفراغ سجونها أو مصحاتها العقلية كما يقول ترمب.
جرائم العنف
وبينما هيمنت على التغطية الإخبارية المحافظة العديد من الجرائم البارزة والشنيعة التي يُزعم أن أشخاصًا في البلاد ارتكبوها بشكل غير قانوني، تظهر أحدث إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إجمالي جرائم العنف في الولايات المتحدة انخفض مرة أخرى العام الماضي، مع استمرار الاتجاه الهبوطي بعد حقبة الوباء.
وقد وجدت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني هم أقل عرضة للاعتقال بسبب جرائم العنف والمخدرات والممتلكات مقارنة بالأمريكيين الأصليين.
وقالت كريش أومارا فيجناراجا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إعادة توطين المهاجرين العالمية والمسؤول السابق في إدارة أوباما ووزارة الخارجية: ((من المؤكد أن الأشهر القليلة الماضية أظهرت تحولاً واضحًا في الدعم السياسي)).
وقالت: ((أعتقد أن هذا يتعلق بالخطاب الذي كان سائدًا في السنوات العديدة الماضية، وهذه الديناميكية المتمثلة في التغلب على الخطاب الصاخب والمتطرف المعادي للأجانب والذي لم تتم مواجهته بالواقع والحقائق على الأرض))، وجزء مما جعل الحدود قضية بارزة هو أن تأثيرها أصبح محسوسًا بعيدًا عن الحدود.
واستخدم حلفاء ترمب، وأبرزهم حاكم تكساس جريج أبوت، الحافلات الممولة من الدولة لإرسال أكثر من 100 ألف مهاجر إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون مثل نيويورك ودنفر وشيكاجو، حيث سيعقد الديمقراطيون مؤتمرهم هذا الصيف.
وفي حين تم رفض البرنامج في البداية باعتباره حيلة دعائية، إلا أن التدفق أدى إلى إجهاد ميزانيات المدن وترك القادة المحليين يتدافعون لتوفير السكن الطارئ والرعاية الطبية لمجموعات جديدة من

أزمة المهاجرين
ترمب
يعارض الهجرة.
يستخدم وسائل التواصل لنشر آرائه حول الهجرة.
يرى أنهم يلوثون الدماء الأمريكية.
يقول إنهم إرهابيون ويرتكبون الجرائم في أمريكا.
ويصف الاعتقالات الأخيرة التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في المعابر الحدودية الجنوبية الغربية بأنها ((غزو)) دبره الديمقراطيون لتغيير تركيبة أمريكا ذاتها.
بايدن
يؤيد الهجرة.
ينتقد ترمب لمعارضته.
وجه انتقادات إلى الجمهوريين في واشنطن لتراجعهم عن اتفاق أمن الحدود بعد مواجهة انتقادات من ترمب.

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