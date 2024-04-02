الرئيسان الأمريكي والصيني يناقشان قضايا تايوان

(MENAFN
- Al Watan) ناقش الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا تايوان والذكاء الاصطناعي والأمن في مكالمة تهدف إلى إظهار العودة إلى الحوار المنتظم بين الزعيمين بين القوتين.
وكانت المكالمة، التي وصفها البيت الأبيض بأنها ((صريحة وبناءة))، هي أول محادثة بين الزعيمين منذ قمتهما في نوفمبر في كاليفورنيا، والتي أسفرت عن تجديد العلاقات بين جيشي البلدين ووعد بتعزيز التعاون في وقف تدفق الفنتانيل القاتل. أسلافها من الصين.
وقال شي لبايدن إن البلدين يجب أن يلتزما بالنتيجة النهائية المتمثلة في ((لا صدام ولا مواجهة)) كأحد المبادئ لهذا العام.
أولوية الاستقرار
وقال شي، بحسب ما نقله تليفزيون الصين المركزي، هيئة الإذاعة الرسمية: ((يجب أن نعطي الأولوية للاستقرار، وليس إثارة المشاكل، وليس تجاوز الخطوط، بل الحفاظ على الاستقرار العام للعلاقات الصينية الأمريكية)).
وتطلق هذه المكالمة عدة أسابيع من الارتباطات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ليتبعها في الأسابيع المقبلة.
صين واحدة
وناقش الزعيمان قضية تايوان قبل تنصيب لاي تشينج تي، رئيس الجزيرة المنتخب، الشهر المقبل، والذي تعهد بحماية استقلالها الفعلي عن الصين ومواءمتها مع الديمقراطيات الأخرى. وأكد بايدن مجددًا سياسة ((صين واحدة)) التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة تعارض أي وسيلة قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين.
وتعتبر الصين تايوان شأنًا داخليًا واحتجت بشدة على الدعم الأمريكي للجزيرة.
خط أحمر
وقال شي لبايدن إن تايوان تظل ((الخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه))، وشدد على أن بكين لن تتسامح مع الأنشطة الانفصالية التي تقوم بها قوى استقلال تايوان وكذلك ((التساهل والدعم الخارجي))، وهو ما يلمح إلى دعم واشنطن للجزيرة.
كما أثار بايدن المخاوف بشأن عمليات الصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجهود التي بذلت الشهر الماضي لمنع الفلبين، التي تلتزم الولايات المتحدة بموجب المعاهدة بالدفاع عنها، من إعادة إمداد قواتها في منطقة سكند توماس شول المتنازع
التكنولوجيا الناشئة
وفي قمة نوفمبر، اتفق بايدن وشي أيضًا على أن تجري حكومتاهما محادثات رسمية حول وعود ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتي من المقرر أن تتم في الأسابيع المقبلة. وتطرقا إلى هذه القضية بعد أسبوعين فقط من انضمام الصين والولايات المتحدة إلى أكثر من 120 دولة أخرى في دعم قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى ضمانات عالمية حول التكنولوجيا الناشئة.
وشدد بايدن، في المكالمة، على التحذيرات الموجهة إلى شي ضد التدخل في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة وكذلك ضد الهجمات الإلكترونية الخبيثة المستمرة ضد البنية التحتية الأمريكية الحيوية، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قام بمعاينة المكالمة بشرط عدم الكشف عن هويته.
كما ضغط الرئيس الديمقراطي على الصين بشأن علاقتها الدفاعية مع روسيا، التي تسعى إلى إعادة بناء قاعدتها الصناعية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في غزوها لأوكرانيا. ودعا بكين إلى ممارسة نفوذها على كوريا الشمالية لكبح جماح القوة النووية المعزولة وغير المنتظمة.
اقتصاد عالمي
وقال المسؤول إن بايدن، بصفته زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، أثار أيضًا مخاوفه مع شي بشأن ((الممارسات الاقتصادية غير العادلة)) للصين، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات للحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الاستمرار في الحد من القيود المفروضة على استخدام الأسلحة النووية. نقل بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
واشتكى شي من أن الولايات المتحدة اتخذت المزيد من الإجراءات لقمع الاقتصاد الصيني والتجارة والتكنولوجيا في الأشهر القليلة الماضية وأن قائمة الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات أصبحت أطول من أي وقت مضى، وهو ما ((لا يقلل من المخاطر ولكنه يخلق مخاطر))، وفقًا للإذاعة.
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