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الرئيسان الأمريكي والصيني يناقشان قضايا تايوان

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا تايوان والذكاء الاصطناعي والأمن في مكالمة تهدف إلى إظهار العودة إلى الحوار المنتظم بين الزعيمين بين القوتين.
وكانت المكالمة، التي وصفها البيت الأبيض بأنها ((صريحة وبناءة))، هي أول محادثة بين الزعيمين منذ قمتهما في نوفمبر في كاليفورنيا، والتي أسفرت عن تجديد العلاقات بين جيشي البلدين ووعد بتعزيز التعاون في وقف تدفق الفنتانيل القاتل. أسلافها من الصين.
وقال شي لبايدن إن البلدين يجب أن يلتزما بالنتيجة النهائية المتمثلة في ((لا صدام ولا مواجهة)) كأحد المبادئ لهذا العام.
أولوية الاستقرار
وقال شي، بحسب ما نقله تليفزيون الصين المركزي، هيئة الإذاعة الرسمية: ((يجب أن نعطي الأولوية للاستقرار، وليس إثارة المشاكل، وليس تجاوز الخطوط، بل الحفاظ على الاستقرار العام للعلاقات الصينية الأمريكية)).
وتطلق هذه المكالمة عدة أسابيع من الارتباطات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ليتبعها في الأسابيع المقبلة.
صين واحدة
وناقش الزعيمان قضية تايوان قبل تنصيب لاي تشينج تي، رئيس الجزيرة المنتخب، الشهر المقبل، والذي تعهد بحماية استقلالها الفعلي عن الصين ومواءمتها مع الديمقراطيات الأخرى. وأكد بايدن مجددًا سياسة ((صين واحدة)) التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة تعارض أي وسيلة قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين.
وتعتبر الصين تايوان شأنًا داخليًا واحتجت بشدة على الدعم الأمريكي للجزيرة.
خط أحمر
وقال شي لبايدن إن تايوان تظل ((الخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه))، وشدد على أن بكين لن تتسامح مع الأنشطة الانفصالية التي تقوم بها قوى استقلال تايوان وكذلك ((التساهل والدعم الخارجي))، وهو ما يلمح إلى دعم واشنطن للجزيرة.
كما أثار بايدن المخاوف بشأن عمليات الصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجهود التي بذلت الشهر الماضي لمنع الفلبين، التي تلتزم الولايات المتحدة بموجب المعاهدة بالدفاع عنها، من إعادة إمداد قواتها في منطقة سكند توماس شول المتنازع

التكنولوجيا الناشئة
وفي قمة نوفمبر، اتفق بايدن وشي أيضًا على أن تجري حكومتاهما محادثات رسمية حول وعود ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتي من المقرر أن تتم في الأسابيع المقبلة. وتطرقا إلى هذه القضية بعد أسبوعين فقط من انضمام الصين والولايات المتحدة إلى أكثر من 120 دولة أخرى في دعم قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى ضمانات عالمية حول التكنولوجيا الناشئة.
وشدد بايدن، في المكالمة، على التحذيرات الموجهة إلى شي ضد التدخل في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة وكذلك ضد الهجمات الإلكترونية الخبيثة المستمرة ضد البنية التحتية الأمريكية الحيوية، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قام بمعاينة المكالمة بشرط عدم الكشف عن هويته.
كما ضغط الرئيس الديمقراطي على الصين بشأن علاقتها الدفاعية مع روسيا، التي تسعى إلى إعادة بناء قاعدتها الصناعية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في غزوها لأوكرانيا. ودعا بكين إلى ممارسة نفوذها على كوريا الشمالية لكبح جماح القوة النووية المعزولة وغير المنتظمة.
اقتصاد عالمي
وقال المسؤول إن بايدن، بصفته زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، أثار أيضًا مخاوفه مع شي بشأن ((الممارسات الاقتصادية غير العادلة)) للصين، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات للحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الاستمرار في الحد من القيود المفروضة على استخدام الأسلحة النووية. نقل بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
واشتكى شي من أن الولايات المتحدة اتخذت المزيد من الإجراءات لقمع الاقتصاد الصيني والتجارة والتكنولوجيا في الأشهر القليلة الماضية وأن قائمة الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات أصبحت أطول من أي وقت مضى، وهو ما ((لا يقلل من المخاطر ولكنه يخلق مخاطر))، وفقًا للإذاعة.

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