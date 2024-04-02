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الذئاب تزيد معاناة الأشهب

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قلّب التعاون الطاولة أمام مضيفه الطائي، وكسبه 2/3 في الموقعة التي شهدها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية. سجل للذئاب عبدالملك الشمري ((45+2)) وجواو بيدرو ((73)) ومحمد الكويكبي ((86))، وللأشهب لاعب التعاون أندري جيروتو بالخطأ في مرماه ((20))، وماركو دوغاندزيتش ((30))،، ليصل التعاون إلى 46 نقطة رابعا، وظل الطائي على 22 نقطة في المركز الـ16.

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