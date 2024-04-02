الذئاب تزيد معاناة الأشهب

الذئاب تزيد معاناة الأشهب
التاريخ
4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) قلّب التعاون الطاولة أمام مضيفه الطائي، وكسبه 2/3 في الموقعة التي شهدها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية. سجل للذئاب عبدالملك الشمري ((45+2)) وجواو بيدرو ((73)) ومحمد الكويكبي ((86))، وللأشهب لاعب التعاون أندري جيروتو بالخطأ في مرماه ((20))، وماركو دوغاندزيتش ((30))،، ليصل التعاون إلى 46 نقطة رابعا، وظل الطائي على 22 نقطة في المركز الـ16.
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