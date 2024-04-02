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الفرسان يسقطون الفهود

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الوحدة نغمة الانتصارات وكسب مضيفه الفيحاء 1/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. سجل لفرسان مكة أوسكار دوارتي ((47)) وأنيسليمو دي مورايس ((56))، وللفهود فاشيون ساكالا ((53))، ليرفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ11، وبقي الفيحاء على 32 نقطة في المركز الـ10.

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