الفرسان يسقطون الفهود
التاريخ
4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد الوحدة نغمة الانتصارات وكسب مضيفه الفيحاء 1/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. سجل لفرسان مكة أوسكار دوارتي ((47)) وأنيسليمو دي مورايس ((56))، وللفهود فاشيون ساكالا ((53))، ليرفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ11، وبقي الفيحاء على 32 نقطة في المركز الـ10.
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