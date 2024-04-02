Wednesday, 03 April 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الازدواجية والفجوة بين العرض والطلب يقلقان الصحة

4/2/2024 11:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة وجود 7 تحديات رئيسية أمام النظام الصحي، أبرزها وجود ازدواجية في تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، فضلا عن وجود فجوة بين العرض والطلب في القوى العاملة في المجال الصحي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أهداف إستراتيجية
أكدت الصحة في خطتها للأعوام 1445/1441 أن نظام الرعاية الصحية في المملكة يواجه تحديات رئيسية عملت الأهداف الإستراتيجية لبعد القطاع الصحي على مواجهتها والتي اشتملت على وصول متوسط الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة إلى 90 ألف مواطن بشكل سنوي ويقل متوسط العمر المتوقع 5.2 سنوات عن المتوسط العالمي والذي يتوجب عليه اتخاذ إجراءات عناية وقائية تشمل مجالات أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والصحة العقلية وحوادث المرور والأمراض الخلقية.
تطور ونهضة
ذكرت التحديات أنه في عام 2016 وصل عدد الأشخاص المصابين بالسكري إلى 4.6 ملايين، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030 ليصل إلى 8.4 ملايين شخص، لذلك يجب العمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية تساعد في تعزيز الصحة الوقائية.
وبينت التحديات أنه ومع التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، هناك أيضًا مستوى نمو متسارع في عدد السكان، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد سكان المملكة من 33.4 مليون نسمة في عام 2018 إلى 39.4 مليون نسمة في عام 2030، وهو ما يمثل زيادة في الطلب على الخدمات الصحية.
أدوار ومسؤوليات
أوضحت التحديات أن هناك حاجة لتعزيز نظم الحوكمة بما يساهم في الحد من التحديات الصحية التي تؤثر على صحة السكان ونوعية الخدمات الصحية المقدمة مع تطوير المرونة للاستجابة لحالات الطوارئ.
وكشفت أن تداخل الأدوار بين الجهة المنظمة والجهة التي تقدم أو تمول الخدمة الصحية، يؤدي إلى إفساح المجال لتضارب المصالح. ولذلك فإن وجود جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، سيؤدي إلى تعزيز جهود التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية ويسمح بتفعيل ممكنات الرقابة والمسألة في القطاع الصحي، إضافة إلى الحد من أي غياب في توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالجانب التنظيمي بين الجهات التنظيمية الرئيسية.
تحديات للقطاع الصحي
01 ازدواجية تقديم الخدمة
02 الفجوة بين العرض والطلب
03 متوسط الوفيات المبكرة 90 ألف سنويا
04 المصابون بالسكري وصلوا إلى 4.6 ملايين
05 تسارع النمو في عدد السكان
06 الحاجة إلى تعزيز نظم الحوكمة
07 تداخل الأدوار بين الجهة المنظمة والمقدمة للخدمة الصحية.

MENAFN02042024000089011017ID1108051780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث