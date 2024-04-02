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مبادرة موارد وتنمية الرياض الخضراء في السعودية الخضراء

4/2/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزاره الموارد البشرية والتنمية الأجتماعيه بمنطقة الرياض مبادرة تشجير بمشاركة أكثر من 40 مركزاً وداراُ إلى جانب الفرع الرئيسي للمنطقة تزامنا مع مبادرات (السعودية الخضراء).
وتضمنت الفعالية حملة تشجير داخل وخارج المراكز والدور وكافة الفروع بمشاركة عدد من النزلاء والموظفين.
ويسعى فرع الرياض إلى رفع مستوى الوعي لمنسوبيه وللمستفيدين من الخدمات بأهمية العمل على زيادة المساحات الخضراء في كافة المراكز والدور التابعه للفرع.

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