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الذهب يحقق مستوى قياسياً مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي

4/2/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تنامي التوترات في الشرق الأوسط، رغم تراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.1% أو24.7 دولار عند 2281.8 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الرابع على التوالي للعقود الأكثر نشاطًا، بعد أن لامست خلال الجلسة 2297.90 دولار.

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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% إلى 104.80 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 105.10 نقطة.

وقال المحلل المستقل“روس نورمان”:“ما يجعل ارتفاع الذهب غير معتاد هو أنه يحدث على الرغم من الرياح المعاكسة التقليدية الكبيرة مع ارتفاع الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وزيادة احتمال استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول”، بحسب“رويترز”.

وأظهرت أداة“فيد واتش” تراجع ترجيح الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى 62.3% من 63.8% قبل أسبوع، بينما زاد احتمال تثبيت تكاليف الاقتراض خلال الاجتماع إلى 37.1% من 29.8%.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108051778

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