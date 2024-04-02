الذهب يحقق مستوى قياسياً مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تنامي التوترات في الشرق الأوسط، رغم تراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.1% أو24.7 دولار عند 2281.8 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الرابع على التوالي للعقود الأكثر نشاطًا، بعد أن لامست خلال الجلسة 2297.90 دولار.
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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% إلى 104.80 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 105.10 نقطة.
وقال المحلل المستقل“روس نورمان”:“ما يجعل ارتفاع الذهب غير معتاد هو أنه يحدث على الرغم من الرياح المعاكسة التقليدية الكبيرة مع ارتفاع الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وزيادة احتمال استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول”، بحسب“رويترز”.
وأظهرت أداة“فيد واتش” تراجع ترجيح الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى 62.3% من 63.8% قبل أسبوع، بينما زاد احتمال تثبيت تكاليف الاقتراض خلال الاجتماع إلى 37.1% من 29.8%.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051778
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