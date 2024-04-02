البنك الدولي: الهند لا توفر فرص عمل كافية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر البنك الدولي من أن الهند وجيرانها لا يوفرون ما يكفي من فرص العمل لدعم سكانهم الشباب، مما يعرض العائد الديموغرافي للمنطقة للخطر، حتى في الوقت الذي تتمتع فيه بأسرع نمو اقتصادي في العالم.
قال البنك، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا الذي يضم باكستان وبنجلاديش وسريلانكا، بشكل أسرع من أي منطقة أخرى خلال العامين المقبلين بنسبة 6% في عام 2024 و6.1% في عام 2025.
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ومن المتوقع أن تحقق الهند، التي تفوقت على الصين العام الماضي لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إذ يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، نموا بنسبة 7.5% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس، ارتفاعاً من 7% في العام السابق.
وأوضح البنك الدولي أن نسبة العمالة في المنطقة، أو حصة السكان في سن العمل في الوظائف آخذة في الانخفاض، وهو مؤشر على أن البلدان تفشل في خلق أدوار كافية لسكانها الشباب والمتزايدين.
وقالت فرانزيسكا أونسورج، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، أن نسبة التوظيف في جنوب آسيا بلغت 59% العام الماضي، مقارنة بـ 70% في الأسواق الناشئة الأخرى.
وأضافت أن جنوب آسيا كانت المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها نسبة الرجال العاملين في سن العمل خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت أن الشركات الخاصة في قطاعات مثل التصنيع والخدمات لم تنمو بما يكفي لاستيعاب العمال الذين يغادرون القطاع الزراعي.
ويشكل نقص فرص العمل للنساء تحدياً آخر، وتعد نسب عمالة الإناث في العديد من بلدان جنوب آسيا، بما في ذلك الهند، من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ تقل عن 40%.
وأصبحت قضية البطالة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في الهند التي تكافح من أجل خلق فرص عمل كافية، رغم نموها الاقتصادي السريع، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 45.5% في عام 2023، وفقاً لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي.
ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشكلة تراجع فرص العمل، وتزعم حكومة مودي أنها اتخذت خطوات مهمة لخلق فرص العمل، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تشجيع التصنيع والإنفاق بكثافة على تشييد البنية التحتية لتعزيز النمو.
وقالت أونسورج إنه دون المزيد من الإصلاحات لتعزيز التوظيف، مثل زيادة التجارة وتسهيل الحصول على الأراضي للشركات الخاصة، فإن دول جنوب آسيا ستفشل في تحقيق أهدافها التنموية.
وقد حدد مودي هدفًا للهند لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، في حين قالت بنجلاديش إنها تريد تحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2041.
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