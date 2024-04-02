البنك الدولي: الهند لا توفر فرص عمل كافية

MENAFN - Al-Borsa News) حذر البنك الدولي من أن الهند وجيرانها لا يوفرون ما يكفي من فرص العمل لدعم سكانهم الشباب، مما يعرض العائد الديموغرافي للمنطقة للخطر، حتى في الوقت الذي تتمتع فيه بأسرع نمو اقتصادي في العالم.

قال البنك، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا الذي يضم باكستان وبنجلاديش وسريلانكا، بشكل أسرع من أي منطقة أخرى خلال العامين المقبلين بنسبة 6% في عام 2024 و6.1% في عام 2025.

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ومن المتوقع أن تحقق الهند، التي تفوقت على الصين العام الماضي لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إذ يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، نموا بنسبة 7.5% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس، ارتفاعاً من 7% في العام السابق.

وأوضح البنك الدولي أن نسبة العمالة في المنطقة، أو حصة السكان في سن العمل في الوظائف آخذة في الانخفاض، وهو مؤشر على أن البلدان تفشل في خلق أدوار كافية لسكانها الشباب والمتزايدين.

وقالت فرانزيسكا أونسورج، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، أن نسبة التوظيف في جنوب آسيا بلغت 59% العام الماضي، مقارنة بـ 70% في الأسواق الناشئة الأخرى.

وأضافت أن جنوب آسيا كانت المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها نسبة الرجال العاملين في سن العمل خلال العقدين الماضيين.

وأوضحت أن الشركات الخاصة في قطاعات مثل التصنيع والخدمات لم تنمو بما يكفي لاستيعاب العمال الذين يغادرون القطاع الزراعي.

ويشكل نقص فرص العمل للنساء تحدياً آخر، وتعد نسب عمالة الإناث في العديد من بلدان جنوب آسيا، بما في ذلك الهند، من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ تقل عن 40%.

وأصبحت قضية البطالة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص في الهند التي تكافح من أجل خلق فرص عمل كافية، رغم نموها الاقتصادي السريع، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 45.5% في عام 2023، وفقاً لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي.

ويواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشكلة تراجع فرص العمل، وتزعم حكومة مودي أنها اتخذت خطوات مهمة لخلق فرص العمل، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تشجيع التصنيع والإنفاق بكثافة على تشييد البنية التحتية لتعزيز النمو.

وقالت أونسورج إنه دون المزيد من الإصلاحات لتعزيز التوظيف، مثل زيادة التجارة وتسهيل الحصول على الأراضي للشركات الخاصة، فإن دول جنوب آسيا ستفشل في تحقيق أهدافها التنموية.

وقد حدد مودي هدفًا للهند لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، في حين قالت بنجلاديش إنها تريد تحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2041.