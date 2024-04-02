كاليفورنيا تعاني مشاكل اقتصادية عميقة

تعتبر ولاية كاليفورنيا موطنا للعديد من السياسات الأمريكية الأكثر تقدمية، بداية من العدالة الجنائية وصولاً إلى انبعاثات المركبات، فهي تلعب دورًا فريدًا باعتبارها مركزًا للسياسيين اليمنيين.

كل فترة يصبح من المألوف إعلان أنها ولاية فاشلة، أو أن حلم كاليفورنيا يتحول إلى كابوس، وكثيراً ما يكون هذا الخطاب مبالغاً فيه، فكاليفورنيا تظل الولاية الأقوى من حيث الثقل الاقتصادي الخالص.

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لكن رغم براعتها المستمرة في مجال الابتكار (خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي)، يبدو أن كاليفورنيا تدخل مجددًا واحدة من فتراتها الصعبة المتكررة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وتواجه الولاية ثلاثة تحديات متداخلة، وهي ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الضغوط المالية، وهجرة السكان للخارج.

ولابد أن تتلاشى كل هذه التحديات بمرور الوقت، فهي تُظهر الولاية ككيان ضعيف نسبياً حاليًا في الاقتصاد الأمريكي القوي بشكل عام.

عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال 2022 لكبح التضخم، أعرب العديد من المحللين والمستثمرين عن قلقهم من أن هذا التشديد النقدي سيثير حالة من الركود، وبدلاً من ذلك، تمتع الاقتصاد الأوسع نطاقًا بمرونة مفاجئة.

ويظل معدل البطالة الوطني أقل من 4%، وهي نسبة تقترب من أدنى مستوياته منذ ستة عقود، لكن البطالة في كاليفورنيا ارتفعت إلى 5.3%، وهو أعلى معدل على الإطلاق بين كافة الولايات.

ظاهريًا، فإن سبب ارتفاع معدلات البطالة في كاليفورنيا ليس أمرًا سيئًا، فمع تلاشي تداعيات جائحة كورونا، يبحث مزيد من المواطنين بنشاط عن وظائف، وبالتالي فإنهم يظهرون في البيانات الرسمية كعاطلين على العمل إلى أن يجدوا عملاً، والمشكلة الأعمق هي عدم وجود وظائف تكفي لكل هؤلاء الأفراد.

فهناك حوالي 0.8 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، وهي الأدنى في البلاد، فيما تقدر النسبة الإجمالية في الولايات الأمريكية الـ49 الأخرى بـ1.6 وظيفة شاغرة لكل عاطل .

وعلى موقع التوظيف“إنديد”، تعتبر كاليفورنيا واحدة من الولايات القليلة التي عانت من انخفاض في إعلانات الوظائف الشاغرة منذ تفشي الجائحة، كما أن شركات التكنولوجيا، التي كانت وظفت كثيرين خلال الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المنخفضة، تعمل الآن على تقليص نفقاتها، وانتقلت سياسة خفض النفقات في وادي السيليكون إلى أجزاء أخرى من اقتصاد كاليفورنيا، إذ بدأت الشركات العاملة في مجال النقل والمالية والتصنيع في تسريح العمالة.

والعام الماضي، انخفض تحصيل ضرائب الدخل في كاليفورنيا بنسبة 25%، على غرار الانخفاضات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة فقاعة“الدوت كوم” في عقد 2000.

واستمر الضعف، فقد توقع جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، أن يصل العجز في ميزانية الولاية للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، إلى 38 مليار دولار.

لكن مكتب المحلل التشريعي (لاو) يتوقع بلوغه 73 مليار دولار، في حين أن دستور كاليفورنيا يتطلب ميزانية متوازنة وبالتالي يجب أن تجد الولاية طريقة لسد ثغرتها المالية.

أنشأت الولاية صندوقًا للأيام العصيبة خلال العقد الماضي، لكن ميزانية نيوسوم المقترحة ستسحب نصفه تقريبا، وشملت الحلول الأخرى تأجيل التمويل الموعود للجامعات والمشردين وذوي الإعاقة، لكن هذا لن يؤدي إلا لتفاقم العجز في المستقبل القريب، وبالنسبة لهجرة سكان كاليفورنيا، وهو مصدر القلق الثالث، فهذ أمر ليس جديدا.

فمنذ أوائل التسعينيات، تفوق عدد سكان كاليفورنيا الذين يهاجرون للخارج على عدد الأمريكيين الآخرين الذين ينتقلون إليها، لكن تأثير هذه الهجرة الخارجية أصبح أكثر خطورة، ففي الماضي، كان المهاجرون من الخارج يعوضون التدفقات المحلية للخارج، مما أدى إلى استمرار نمو سكان كاليفورنيا، لكن تباطؤ عدد الوافدين الدوليين خلال الجائحة غير تلك الديناميكية.

فقد سجلت الولاية انخفاضًا واضحًا في عدد سكانها لثلاثة أعوام متتالية، وهو أول انخفاض مستمر منذ 1850، وهو العام الذي أصبحت فيه كاليفورنيا ولاية.

من الناحية المالية، تفاقم الضرر بسبب ثروة المهاجرين، إذ فقدت كاليفورنيا عددًا متزايدًا بشكل مطرد من السكان ذوي الدخل المرتفع، مع تسارع الاتجاه في ذروة الجائحة.

وفي 2021، خسرت كاليفورنيا نحو 30 مليار دولار من صافي دخل دافعي الضرائب لصالح ولايات أخرى، وهو ما يقدر بحوالي 2% من قاعدتها الضريبية.

ونظراً لاعتمادها على الضرائب وعلى مكاسب رأس المال باعتبارها مصدراً كبيراً للإيرادات، وإن كان متقلباً، فإن رحيل الأثرياء قد يلحق الضرر بوضعها المالي في المستقبل.

فهذه التدفقات الخارجة مجتمعة تحد من مرونة الولاية في إصلاح الفوضى في ميزانيتها، وربما يكون رفع الضرائب أحد الحلول الممكنة، لكن فعل ذلك قد يدفع مزيدا من سكان كاليفورنيا الأثرياء للمغادرة.

يذكر أن العبء الضريبي الإجمالي على سكان كاليفورنيا يعد خامس أعلى العبء في البلاد في الوقت الراهن، وفقًا لـ”ذا تاكس فاونديشن”، وهي مؤسسة فكرية.