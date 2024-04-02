التموين تشترى 16 ألف طن زيت صويا خام محلى

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 16 ألف طن زيت صويا خام محلى بسعر 49 ألف جنيه للطن عبر ممارسة تم البت فيها يوم الإثنين، وفق ما صرح به مصدر بالوزارة لـ”البورصة”.

أضاف أن الكمية سيتم توريدها من خلال 3 شركات خلال الفترة من 15 مايو وحتى السادس من شهر أبريل، على أن يكون السداد بعد شهر من التوريد.

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وذكر المصدر أن الشركات الفائزة تشمل شركة“إيفر جرين” لاستخلاص الزيوت بكمية 4 آلاف طن، وشركة“كايرو ثرى إم” لاستخلاص الزيوت بكمية مماثلة، فيما تورد“جولدن أويل” لاستخلاص الزيوت 8 آلاف طن.

واشترت هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى 35.25 ألف طن زيت دوار الشمس خام من شركتين من خلال ممارسة دولية.

وسجلت أسعار الزيوت للمستهلك تراجعا بنحو 25% ليصبح سعر العبوة سعة لتر ما بين 65 و70 جنيها مقابل 92 و94 جنيهًا للعبوة.

وذكرت الهيئة أنها مستمرة فى إجراء الممارسات الدولية لتأمين مخزون البلاد الاستراتيجى من الزيوت، وأن الأرصدة الحالية تكفى لمدة 6 أشهر.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 414.422 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر يناير الماضى.

ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.