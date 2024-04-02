التموين تشترى 16 ألف طن زيت صويا خام محلى

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 16 ألف طن زيت صويا خام محلى بسعر 49 ألف جنيه للطن عبر ممارسة تم البت فيها يوم الإثنين، وفق ما صرح به مصدر بالوزارة لـ”البورصة”.
أضاف أن الكمية سيتم توريدها من خلال 3 شركات خلال الفترة من 15 مايو وحتى السادس من شهر أبريل، على أن يكون السداد بعد شهر من التوريد.
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وذكر المصدر أن الشركات الفائزة تشمل شركة“إيفر جرين” لاستخلاص الزيوت بكمية 4 آلاف طن، وشركة“كايرو ثرى إم” لاستخلاص الزيوت بكمية مماثلة، فيما تورد“جولدن أويل” لاستخلاص الزيوت 8 آلاف طن.
واشترت هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى 35.25 ألف طن زيت دوار الشمس خام من شركتين من خلال ممارسة دولية.
وسجلت أسعار الزيوت للمستهلك تراجعا بنحو 25% ليصبح سعر العبوة سعة لتر ما بين 65 و70 جنيها مقابل 92 و94 جنيهًا للعبوة.
وذكرت الهيئة أنها مستمرة فى إجراء الممارسات الدولية لتأمين مخزون البلاد الاستراتيجى من الزيوت، وأن الأرصدة الحالية تكفى لمدة 6 أشهر.
واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية 414.422 ألف طن زيت خام منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر يناير الماضى.
ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10% ودوار الشمس يمثل نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%، وزيت النخيل 46.10%.
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