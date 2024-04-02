((السويدى إلكتريك)) تستعد لاختراق أمريكا اللاتينية العام الجاري

تخطط شركة السويدى إلكتريك لتوسعات خلال الفترة المقبلة فى اسواق أوروبا وآسيا، إلى جانب التوسعات فى أفريقيا وتكرار تجربة سد تنزانيا.

وقال أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، إن دول الخليج على رأس الخطة التوسعية، ومن المقرر الانتهاء من تطوير مصنع المملكة العربية السعودية خلال العام الجارى بهدف رفع كفاءته الإنتاجية، كما تعمل فى عدد من مشروعات طاقة تقليدية وطاقة رياح بالإضافة إلى محطات طاقة شمسية.

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وأضاف السويدى فى تصريحات صحفية على هامش حفل السحور، أن الشركة لديها خطة لضخ استثمارات جديدة بغرض دخول أمريكا اللاتينية قبل نهاية العام الجارى، وتركز فى توسعاتها على قطاعى الكابلات والمحولات الكهربائية.

وقال إن أفريقيا تمثل نحو 4% من إجمالى صادرات المجموعة التى تمثل نحو 55% من إيرادات عام 2023، ونستهدف زيادتها خلال العام الجارى إلى 70% من إجمالى إيرادات المجموعة.

وأكد قرب إطلاق التيار الكهربائى من سد تنزانيا فى خلال الربع الثانى من العام الجارى، مضيفا أنه جار دراسة تكرار تجربة سد تنزانيا فى دول أخرى فى أفريقيا.

وتابع أن ملامح الخطة التوسعية تشمل جانبى زيادة الطاقة الإنتاجية فى المصانع القائمة، أو تأسيس مصانع جديدة.

وتستهدف الشركة التوسع فى دول الخليج خلال الفترة المقبلة، خاصةً زيادة طاقتها الإنتاجية فى السعودية وقطر، وزيادة التصدير أو إنشاء مصانع للشركة بدول أخرى.

ولفت إلى أن الشركة شارفت على الانتهاء من إجراءات العقد المُوقع مع الحكومة بشأن إقامة منطقة صناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مرجحاً أن تتسلم الشركة قطعة الأرض محل المشروع خلال أسبوعين

وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المزمع إقامتها على مساحة 5 ملايين متر مربع، لتكون بذلك إحدى أكبر المدن الصناعية فى مصر، موضحًا أن استخدامات الأراضى المخصصة ستتوزع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والإدارية والخدمية والتجارية.

وأشار إلى أن بعض الصادرات والواردات تأثرت من حيث طول مدة التوصيل نتيجة أزمة البحر الأحمر وتعطل حركة الملاحة بالمنطقة، وظهر فى مدة النقل والتى زادت للضعف تقريبًا بنحو شهر إضافى، كما ارتفعت تكاليف النقل.

وقال السويدى، إن اعتماد مبادرة التمويل بفائدة 15% للقطاعين الزراعى والصناعى، قرار إيجابى وسيسهم فى حدوث طفرة فى الاقتصاد المصري.

وأوضح السويدى، أن مصر تتمتع بقاعدة صناعية قوية، وأن التصدير هو مفتاح النمو الاقتصادى، وشدد على ضرورة زيادة صادرات مصر بنحو 70% خلال العام الحالى، مع التركيز على أسواق جديدة مثل أفريقيا.

ويرى أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن بدعم من صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن تواجد أكبر مستثمر فى المنطقة لتطوير البنية التحتية للمشروع سيزيد من قيمته المضافة، وأن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات المتنوعة، خاصة السياحية، فضلًا عن زيادة فرص عمل الشركات والمهندسين والمقاولين المصريين، وستقوم“السويدى” بعملية التوريد للشق الخاص بالطاقة للمشروع.

وأشار إلى أهمية التركيز على التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى دول مثل تركيا كنموذج ناجح فى هذا المجال، كما دعا إلى زيادة الصادرات المصرية من 40 مليار دولار حاليًا إلى ما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لزيادة الأرباح الناتجة عن التصدير.