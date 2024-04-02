التضخم يرفع مستهدفات المالية فى القيمة المضافة إلى 835 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن وزارة المالية رفعت تقديراتها لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة فى العام المالى المقبل إلى 835 مليار جنيه بمعدل زيادة 25% على تقديرات الموازنة للعام الحالى 2023-2024.

وأرجعت المصادر ارتفاع معدلات المستهدف من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى إرتفاع نسب التضخم الفترة الماضية، حيث ساهمت فى رفع توقعات“المالية” لتصل إلى أعلى نسبة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى 2016.

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كانت وزارة المالية تستهدف جمع 668.2 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة وفقاً لتقديرات العام المالى الحالى بمعدل نمو 17% عن المحقق فعلياً فى العام المالى 2022-2023.

وخلال فبراير الماضى وصل معدل التضخم السنوى نحو 36% على أساس سنوى، و11% على أساس شهرى وهو أعلى معدل فى السجلات المتاحة على الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ووفقاً لأحدث تقرير شهرى صادر عن وزارة المالية، ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 94 مليار جنيه فى أول 8 أشهر من العام الحالى لتسجل 412.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ويتم محاسبة أصحاب الأعمال ضريبياً فى كل مرة تنتقل السلع من مرحلة إلى أخرى، أو فى كل مرة يتم تقديم الخدمة على طول سلسلة التوريد، من المواد الخام، إلى المنتج النهائى المباع للمستهلك.

ونوهت“المالية” فى وقت سابق بأن عدد المسجلين على نظام ((التسجيل المبسط)) فى الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين بلغ 88 منصة بحصيلة 250 مليون دولار منذ شهر يوليو الماضى حتى أواخر مارس، بالإضافة إلى أنها تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس.

ويحق للشركات المطالبة بالضرائب التى دفعتها عند الشراء. وتفرض الضريبة على السلع المحلية والمستوردة، وكذلك على الخدمات المقدمة.

وفيما يخص رد ضريبة القيمة المضافة ذكرت مصلحة الضرائب أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة، حيث ان إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.