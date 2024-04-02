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مصر للألومنيوم تعتزم إضافة خط إنتاج لـالفويل باستثمارات 100 مليون دولار

4/2/2024 11:20:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عجور: نستهدف زيادة الصادرات لـ 50% من الطاقة الإنتاجية العام الجارى

تستهدف شركة مصر للألومنيوم تشغيل خط إنتاج لـ”الفويل” بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويًا.

وقال محمود عجور، العضو المنتدب إن الشركة تعمل حاليا على الدراسات النهائية للمشروع، وهناك مفاوضات مع مستثمرين أوروبيين وروس وأمريكيين لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، حيث تستهدف زيادة صادراتها إلى 50% من الطاقة الإنتاجية.

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وقال إن هناك خطة إضافية لتدشين خط إنتاج لـ” السلك” بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة المعُدة وحدها نحو 12 مليون دولار، وذلك مطلع عام 2025 بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن فى الشهر.

وأشار إلى أن هناك مشاريع عديدة تعمل الشركة على دراستها حاليًا، وهناك عروض شراكة يتم تقديمها لكنها محل دراسة، وتستهدف الشركة شريكا أجنبيا فى هذه المشاريع.

وأعلنت الشركة قبل يومين نتائج مناقصة مشروع إعادة تأهيل مصنعها وتقدمت لها شركتان بعروض فنية وهما شركة NFC الصينية، وشركة فلييت إنرجى الإماراتية.

وقالت إن إعادة تأهيل الشركة تشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك، كما يشمل إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى حققت الشركة ربحا بلغ 3.43 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضى.

وتستهدف الشركة تحقيق 4.269 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى المقبل، مقابل صافى ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 310 آلاف طن، من الألومنيوم تشمل أشكالا مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات -سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة. فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

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