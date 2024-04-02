مصر للألومنيوم تعتزم إضافة خط إنتاج لـالفويل باستثمارات 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) عجور: نستهدف زيادة الصادرات لـ 50% من الطاقة الإنتاجية العام الجارى
تستهدف شركة مصر للألومنيوم تشغيل خط إنتاج لـ”الفويل” بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويًا.
وقال محمود عجور، العضو المنتدب إن الشركة تعمل حاليا على الدراسات النهائية للمشروع، وهناك مفاوضات مع مستثمرين أوروبيين وروس وأمريكيين لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، حيث تستهدف زيادة صادراتها إلى 50% من الطاقة الإنتاجية.
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وقال إن هناك خطة إضافية لتدشين خط إنتاج لـ” السلك” بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة المعُدة وحدها نحو 12 مليون دولار، وذلك مطلع عام 2025 بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن فى الشهر.
وأشار إلى أن هناك مشاريع عديدة تعمل الشركة على دراستها حاليًا، وهناك عروض شراكة يتم تقديمها لكنها محل دراسة، وتستهدف الشركة شريكا أجنبيا فى هذه المشاريع.
وأعلنت الشركة قبل يومين نتائج مناقصة مشروع إعادة تأهيل مصنعها وتقدمت لها شركتان بعروض فنية وهما شركة NFC الصينية، وشركة فلييت إنرجى الإماراتية.
وقالت إن إعادة تأهيل الشركة تشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك، كما يشمل إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى حققت الشركة ربحا بلغ 3.43 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضى.
وتستهدف الشركة تحقيق 4.269 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى المقبل، مقابل صافى ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 310 آلاف طن، من الألومنيوم تشمل أشكالا مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات -سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة. فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
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