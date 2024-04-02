علي بابا تعيد شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مجموعة“علي بابا”، اليوم الثلاثاء، إنها أعادت شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، في ثاني أكبر عملية إعادة شراء على الإطلاق لها.
ويأتي ذلك بعدما رفعت الشركة خطتها لإعادة شراء الأسهم بمقدار 25 مليار دولار في محاولة لعويض المستثمرين القلقين بشأن آفاق النمو والمنافسة المتزايدة.
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وتشكل مشتريات المجموعة من أسهمها في الربع الأخير، ارتفاعًا كبيرًا من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2023 والذي بلغ 2.9 مليار دولار.
وانخفض سهم الشركة المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 0.55% إلى 72.97 دولار، وبلغت خسائره نحو 6% منذ بداية العام.
وجاء تراجع السهم تحت ضغط من المخاوف المتزايدة بشأن انخفاض أرباح شركة التجارة الإلكترونية، ومستوى الإنفاق لكل مستخدم، وتراجع الاستهلاك في الصين.
أعلنت الشركة في فبراير عن صافي دخل للربع المالي الثالث قدره 14.4 مليار يوان (1.99 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 77%.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051771
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