علي بابا تعيد شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مجموعة“علي بابا”، اليوم الثلاثاء، إنها أعادت شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، في ثاني أكبر عملية إعادة شراء على الإطلاق لها.

ويأتي ذلك بعدما رفعت الشركة خطتها لإعادة شراء الأسهم بمقدار 25 مليار دولار في محاولة لعويض المستثمرين القلقين بشأن آفاق النمو والمنافسة المتزايدة.

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وتشكل مشتريات المجموعة من أسهمها في الربع الأخير، ارتفاعًا كبيرًا من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2023 والذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وانخفض سهم الشركة المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 0.55% إلى 72.97 دولار، وبلغت خسائره نحو 6% منذ بداية العام.

وجاء تراجع السهم تحت ضغط من المخاوف المتزايدة بشأن انخفاض أرباح شركة التجارة الإلكترونية، ومستوى الإنفاق لكل مستخدم، وتراجع الاستهلاك في الصين.

أعلنت الشركة في فبراير عن صافي دخل للربع المالي الثالث قدره 14.4 مليار يوان (1.99 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 77%.

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