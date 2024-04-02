كابريكورن إنرجى تُخصص 10 ملايين دولار بشكل مبدئى للاستكشافات فى مصر 2024

MENAFN - Al-Borsa News) خصصت شركة“كابريكورن إنرجى” البريطانية 10 ملايين دولار بشكل مبدئى للاستكشافات فى مصر، وذلك عبر 5 آبار.

وقالت الشركة إن استثماراتها أقل من المعتاد لحين وضع خطة لسداد مستحقاتها التى ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضى لتجاوز 168.8 مليون دولار بزيادة 71.9 مليون دولار عن 2022.

موضوعاتتقرير: ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها هذا العام وكالة: إنتاج أوبك لم يتغير في مارس مع زيادة إمدادات بعض الدول الشركات تخاطب البنوك لفتح اعتمادات مستندية جديدة بعد إخراج بضائعها من الموانئ

واستثمرت الشركة فى مصر خلال العام الماضى نحو 106 ملايين دولار ما بين 15 مليون دولار نفقات للاستكشاف، و91 مليون دولار نفقات رأسمالية لأصول مُنتجة، فيما دفعت ضرائب بقيمة 54.1 مليون دولار.

ولكن الشركة ذكرت أن الحكومة المصرية ومن خلال تجاربها على مدار 12 عامًا كانت ملتزمة بالسداد وأنها تلقت بالفعل 30 مليون دولار من مستحقاتها الأسبوع الماضى مع بدء انفراج أزمة العملة فى مصر وتزايد حصولها على تمويلات.

وقالت إنها تجرى عملية نقل رخصة التشغيل فى 3 امتيازات فى الصحراء الغربية لكنها تحتفظ بالمشاركة فيها، وإنها تعمل مع شريكها على التفاوض مع الهيئة العامة للبترول بتمديد الجداول الزمنية للامتياز، ما يسمح بتأجيل جزئى لبعض أنشطة الاستكشاف هذه حتى عام 2025 على الأقل.

أوضحت أنه رغم سعيها لتأجيل بعض العمليات لكن بمجرد أن يتضح مدى توفر الأموال من عملياتها فى مصر، فستضع خطة للتنقيب تشمل ما يصل إلى ثلاث آبار في منطقة امتياز غرب الفيوم للوفاء بالحد الأدنى من التزامات العمل الأصلية، وبئر بامتياز جنوب شرق حورس.

وقالت إنه أيضًا سيتم بدء أنشطة الحفر قرب نهاية عام 2024 في امتياز شمال أم بركة، حيث يوجد التزام ببئرين متبقيتين.

وخلال العام الماضى حققت الشركة خسائر بقيمة 60.4 مليون دولار مقارنة مع 41.2 مليون دولار.

فيما بلغت إيراداتها 199.9 مليون دولار بينها 159.1 مليون دولار من مبيعات السوائل البالغة نحو 1.959 مليون برميل بمتوسط 81.2 دولار للبرميل، فيما بلغت إيرادات الغاز 40.8 مليون دولار.

وانخفضت إيرادات النفط والغاز للشركة فى مصر إلى 199.9 مليون دولار مقابل 228.9 مليون دولار العام الأسبق.

وقالت الشركة فى نتائج أعمالها إن متوسط الإنتاج اليومى خلال العام الماضى بلغ تقريبا 30 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، بينها 47% نفط، وهو أقل من المستهدف للعام ما بين 32 و36 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.