النفط يحقق أعلى تسوية منذ يونيو 2022.. وبرنت يقترب من 89 دولاراً

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتجدد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، قبيل عقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف“أوبك+” لاجتماع عبر الإنترنت غداً الأربعاء.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% بما يعادل 1.5 دولار عند 88.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 28 يونيو 2022 (89.46 دولار).

موضوعاتتقرير: ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها هذا العام وكالة: إنتاج أوبك لم يتغير في مارس مع زيادة إمدادات بعض الدول “كابريكورن إنرجى” تُخصص 10 ملايين دولار بشكل مبدئى للاستكشافات فى مصر 2024

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.7% أو 1.44 دولار، ليسجل 85.15 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ جلسة 16 يونيو 2022 (87.28 دولار).

وقصفت طائرة مسيّرة أوكرانية، مصفاة“تانيكو” والتي تعد ثالث أكبر مصافي النفط الروسية، في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة خلال شهر مارس أدت إلى فقدان موسكو قرابة 14% من طاقة التكرير لديها، بحسب“رويترز”.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 300 ألف برميل.

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