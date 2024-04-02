النفط يحقق أعلى تسوية منذ يونيو 2022.. وبرنت يقترب من 89 دولاراً

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتجدد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، قبيل عقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف“أوبك+” لاجتماع عبر الإنترنت غداً الأربعاء.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% بما يعادل 1.5 دولار عند 88.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 28 يونيو 2022 (89.46 دولار).
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.7% أو 1.44 دولار، ليسجل 85.15 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ جلسة 16 يونيو 2022 (87.28 دولار).
وقصفت طائرة مسيّرة أوكرانية، مصفاة“تانيكو” والتي تعد ثالث أكبر مصافي النفط الروسية، في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة خلال شهر مارس أدت إلى فقدان موسكو قرابة 14% من طاقة التكرير لديها، بحسب“رويترز”.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 300 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051769
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