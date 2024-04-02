الشركات تخاطب البنوك لفتح اعتمادات مستندية جديدة بعد إخراج بضائعها من الموانئ

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الماكو)) تطلب من بنوك فتح اعتمادات بـ 15 مليون دولار
بدأت الشركات فى فتح اعتمادات مستندية جديدة بعد تعاقدها على استيراد شحنات جديدة عقب الإفراج عن جميع الشحنات السابقة المحتجزة فى الموانئ، وذلك فى محاولة لتأمين مخزونها من مستلزمات الإنتاج لأطول فترة.
وبلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى وحتى الآن 14.5 مليار دولار، وفقًا لمحمد معيط وزير المالية.
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وقال بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحاولات الكهربائية ((الماكو))، إن الشركة تقدمت لفتح اعتماد مستندى بقيمة 15 مليون دولار لاستيراد خامات ومستلزمات إنتاج لعودة تشغيل المشروعات المتوقفة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تسعى لتأمين مخزونها من البضائع عقب الإفراج عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ والمقدرة بنحو 300 ألف دولار.
وأوضح، أن الانفراجة الدولارية التى شهدتها الدولة حفزت نشاط وعمل الشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعاتها المتوقفة بدعم من استقرار أوضاع السوق.
وتصدر الشركة منتجاتها من المحولات الكهربائية الجافة لعدد من الدول أبرزها الكويت والسودان والعراق والكونغو وبعض الدول العربية.
وقال إبراهيم غالى رئيس مجلس إدارة شركة جريمك المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت، إن الشركة تقدمت لإحدى البنوك لفتح اعتمادين مستندين بقيم تتراوح بين 30 و50 ألف دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج وقطع غيار.
أضاف لـ ((البورصة))، أن البنوك وعدت الشركة بقبول الطلب خلال شهر، وبالتالى تعود الأمور إلى طبيعتها ما قبل أزمة التكدس الأخيرة فى ظل تسهيلات البنوك بتوفير سيولة دولارية.
وكشف أن ((جريمك)) تعتزم رفع استثماراتها إلى 170 مليون جنيه خلال العام الجارى من خلال رفع الطاقة الإنتاجية من 500 ألف متر سنويًا من الرخام والجرانيت إلى 1.5 مليون متر. ((الصياد)): 7 أيام مدة فتح الاعتماد المستندى حاليًا
وقال شريف الصياد رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية، إن البنوك أفرجت عن إجمالى البضائع المحتجزة للشركة فى الموانئ، والتى تتجاوز مليون دولار.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تقدمت لفتح 10 اعتمادات مستندية بقيمة إجمالية 800 ألف دولار بهدف استيراد خامات جديدة من مستلزمات الإنتاج، ولفت إلى أن، حجم استيراد الشركة سنويًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج يصل إلى 10 ملايين دولار.
وذكر، أن القرارات الحكومية الأخيرة بإتاحة الدولار للمستوردين والصناع شجع الشركة على تنفيذ توسعات جديدة باستثمارات 100 مليون جنيه من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة للبوتاجازات والغسالات والاسكوتر الكهربائى، وأضاف أن عملية فتح الاعتماد المستندى تستغرق حاليا نحو 7 أيام.
وقال بهاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة تنتظر الإفراج عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ لفتح 5 اعتمادات مستندية بقيمة 400 ألف دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج العام الجارى.
وقال المهندس عادل الدماصى رئيس المجموعة، إن قوائم الانتظار فى البنوك لم تعد موجودة حاليًا، بعد وفرة السيولة الدولارية.
وأضاف أن الشركة تعتزم فتح اعتمادات مستندية لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية الطلب المحلى على منتجات الشركة.
وأوضح أن الشركة أفرجت عن جميع بضائعها المحتجزة فى الموانئ بعد الانتهاء من تدبير العملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة شحنات الشركة التى تم الإفراج عنها حتى مطلع الأسبوع الماضى 1.5 مليون دولار.
كما أكد على أن استقرار الأوضاع الحالية دفع الشركة لتوقيع عقود على شراء الأراضي الجديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج بعد الإفراج الكامل عن شحنات الشركة من الموانئ.
ورصدت مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة خلال العام الجارى استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه للتوسع فى نشاطها بالسوق المحلى وزيادة القدرة الإنتاجية.
قال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردبغرفة القاهرة التجارية، إن عمليات تدبير الدولار للشركات لاستيراد شحنات جديدة تسير بشكل ميسر خلال الفترة الحالية معتبرا أن الأمور عادت إلى طبيعتها بنسبة 90%.
وأضاف أن البنوك خاطبت المستوردين بتوفير السيولة الدولارية لجميع احتياجاتهم الاستيرادية دون وضع أى قيود على الشركات.
وأوضح أن نظام التعاقد بالأجل مع المورد الأجانب لم يعد إلى طبيعته بعد، نظرًا لأن بعض الموردين كان متخوفًا من تفاقم الأوضاع بسبب أزمة الدولار.
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