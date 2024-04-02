الشركات تخاطب البنوك لفتح اعتمادات مستندية جديدة بعد إخراج بضائعها من الموانئ

بدأت الشركات فى فتح اعتمادات مستندية جديدة بعد تعاقدها على استيراد شحنات جديدة عقب الإفراج عن جميع الشحنات السابقة المحتجزة فى الموانئ، وذلك فى محاولة لتأمين مخزونها من مستلزمات الإنتاج لأطول فترة.

وبلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى وحتى الآن 14.5 مليار دولار، وفقًا لمحمد معيط وزير المالية.

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وقال بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحاولات الكهربائية ((الماكو))، إن الشركة تقدمت لفتح اعتماد مستندى بقيمة 15 مليون دولار لاستيراد خامات ومستلزمات إنتاج لعودة تشغيل المشروعات المتوقفة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تسعى لتأمين مخزونها من البضائع عقب الإفراج عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ والمقدرة بنحو 300 ألف دولار.

وأوضح، أن الانفراجة الدولارية التى شهدتها الدولة حفزت نشاط وعمل الشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعاتها المتوقفة بدعم من استقرار أوضاع السوق.

وتصدر الشركة منتجاتها من المحولات الكهربائية الجافة لعدد من الدول أبرزها الكويت والسودان والعراق والكونغو وبعض الدول العربية.

وقال إبراهيم غالى رئيس مجلس إدارة شركة جريمك المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت، إن الشركة تقدمت لإحدى البنوك لفتح اعتمادين مستندين بقيم تتراوح بين 30 و50 ألف دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج وقطع غيار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن البنوك وعدت الشركة بقبول الطلب خلال شهر، وبالتالى تعود الأمور إلى طبيعتها ما قبل أزمة التكدس الأخيرة فى ظل تسهيلات البنوك بتوفير سيولة دولارية.

وكشف أن ((جريمك)) تعتزم رفع استثماراتها إلى 170 مليون جنيه خلال العام الجارى من خلال رفع الطاقة الإنتاجية من 500 ألف متر سنويًا من الرخام والجرانيت إلى 1.5 مليون متر.

وقال شريف الصياد رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية، إن البنوك أفرجت عن إجمالى البضائع المحتجزة للشركة فى الموانئ، والتى تتجاوز مليون دولار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تقدمت لفتح 10 اعتمادات مستندية بقيمة إجمالية 800 ألف دولار بهدف استيراد خامات جديدة من مستلزمات الإنتاج، ولفت إلى أن، حجم استيراد الشركة سنويًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج يصل إلى 10 ملايين دولار.

وذكر، أن القرارات الحكومية الأخيرة بإتاحة الدولار للمستوردين والصناع شجع الشركة على تنفيذ توسعات جديدة باستثمارات 100 مليون جنيه من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة للبوتاجازات والغسالات والاسكوتر الكهربائى، وأضاف أن عملية فتح الاعتماد المستندى تستغرق حاليا نحو 7 أيام.

وقال بهاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة تنتظر الإفراج عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ لفتح 5 اعتمادات مستندية بقيمة 400 ألف دولار لاستيراد مستلزمات إنتاج العام الجارى.

وقال المهندس عادل الدماصى رئيس المجموعة، إن قوائم الانتظار فى البنوك لم تعد موجودة حاليًا، بعد وفرة السيولة الدولارية.

وأضاف أن الشركة تعتزم فتح اعتمادات مستندية لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية الطلب المحلى على منتجات الشركة.

وأوضح أن الشركة أفرجت عن جميع بضائعها المحتجزة فى الموانئ بعد الانتهاء من تدبير العملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة شحنات الشركة التى تم الإفراج عنها حتى مطلع الأسبوع الماضى 1.5 مليون دولار.

كما أكد على أن استقرار الأوضاع الحالية دفع الشركة لتوقيع عقود على شراء الأراضي الجديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج بعد الإفراج الكامل عن شحنات الشركة من الموانئ.

ورصدت مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة خلال العام الجارى استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه للتوسع فى نشاطها بالسوق المحلى وزيادة القدرة الإنتاجية.

قال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردبغرفة القاهرة التجارية، إن عمليات تدبير الدولار للشركات لاستيراد شحنات جديدة تسير بشكل ميسر خلال الفترة الحالية معتبرا أن الأمور عادت إلى طبيعتها بنسبة 90%.

وأضاف أن البنوك خاطبت المستوردين بتوفير السيولة الدولارية لجميع احتياجاتهم الاستيرادية دون وضع أى قيود على الشركات.

وأوضح أن نظام التعاقد بالأجل مع المورد الأجانب لم يعد إلى طبيعته بعد، نظرًا لأن بعض الموردين كان متخوفًا من تفاقم الأوضاع بسبب أزمة الدولار.