رئيس الوزراء الكندي يطالب بالسيطرة على الهجرة المؤقتة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تريد كبح جماح عدد المهاجرين المؤقتين القادمين إلى البلاد، قائلا إن الموقف يحتاج إلى وضعه“تحت السيطرة”.
وقال ترودو – في إعلان عن مشاريع الإسكان في دارتموث –“سواء كان الأمر يتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين أو الطلاب الدوليين على وجه الخصوص، فقد نما بمعدل يفوق بكثير ما تمكنت كندا من استيعابه”.
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وأوضح“على سبيل المثال، في عام 2017، كان 2% من سكان كندا من المهاجرين المؤقتين. الآن 7.5% من سكاننا من المهاجرين المؤقتين. هذا شيء نحتاج لاستعادة السيطرة عليه.”
وقال رئيس الوزراء إن هذا يؤدي إلى تحديات الصحة العقلية للطلاب الدوليين وأن المزيد من الشركات تعتمد على العمال الأجانب المؤقتين، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور في بعض القطاعات. واختتم ترودو كلامه قائلاً:“إنه نهج مسؤول تجاه الهجرة يستمر بالنسبة للمقيمين الدائمين لدينا، كما فعلنا، ولكن أيضًا نتمسك أكثر قليلاً بالهجرة المؤقتة التي تسببت في الكثير من الضغط في مجتمعاتنا”.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر في 21 مارس الماضي إن أوتاوا ستحدد أهدافًا للمقيمين المؤقتين المسموح لهم بدخول كندا لضمان النمو“المستدام” في عدد المقيمين المؤقتين الذين يدخلون البلاد.
وأضاف ميلر أن الهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو تقليل عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من سكان كندا.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051767
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