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رئيس الوزراء الكندي يطالب بالسيطرة على الهجرة المؤقتة

4/2/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تريد كبح جماح عدد المهاجرين المؤقتين القادمين إلى البلاد، قائلا إن الموقف يحتاج إلى وضعه“تحت السيطرة”.

وقال ترودو – في إعلان عن مشاريع الإسكان في دارتموث –“سواء كان الأمر يتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين أو الطلاب الدوليين على وجه الخصوص، فقد نما بمعدل يفوق بكثير ما تمكنت كندا من استيعابه”.

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وأوضح“على سبيل المثال، في عام 2017، كان 2% من سكان كندا من المهاجرين المؤقتين. الآن 7.5% من سكاننا من المهاجرين المؤقتين. هذا شيء نحتاج لاستعادة السيطرة عليه.”

وقال رئيس الوزراء إن هذا يؤدي إلى تحديات الصحة العقلية للطلاب الدوليين وأن المزيد من الشركات تعتمد على العمال الأجانب المؤقتين، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور في بعض القطاعات. واختتم ترودو كلامه قائلاً:“إنه نهج مسؤول تجاه الهجرة يستمر بالنسبة للمقيمين الدائمين لدينا، كما فعلنا، ولكن أيضًا نتمسك أكثر قليلاً بالهجرة المؤقتة التي تسببت في الكثير من الضغط في مجتمعاتنا”.

وقال وزير الهجرة مارك ميلر في 21 مارس الماضي إن أوتاوا ستحدد أهدافًا للمقيمين المؤقتين المسموح لهم بدخول كندا لضمان النمو“المستدام” في عدد المقيمين المؤقتين الذين يدخلون البلاد.

وأضاف ميلر أن الهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو تقليل عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من سكان كندا.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108051767

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