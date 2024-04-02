سيمنز هيلثنيرز تنتهى من تدريب 1849 خريجًا بالقطاع الطبى

MENAFN - Al-Borsa News) انتهت أكاديمية سيمنز هيلثنيرز المتخصصة في مجال التدريب الطبي، من تنفيذ 236 دورة تدريبية وتخريج 1849 مشاركا، لدعم القطاع الطبي المصري بفريق فني ذو خبرة علمية وعملية للمساهمة في النهوض بالقطاع.

وقال عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر، إن الأكاديمية تتطلع إلى المساهمة مع الشركاء لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وخارجها.

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وأضاف قنديل، أنه بفضل الجهود المشتركة مع كافة الشركاء في القطاع الطبي، قدمت الأكاديمية خلال عام واحد مجموعة من الدورات واسعة المجال.

أشار إلى أن التعليم المستمر، والتوعية، وتمكين العاملين بالمجال الطبي بأحدث التقنيات الطبية من أهم العوامل التي تساهم في النهوض بالقطاع الطبي.

وتستهدف الأكاديمية تقديم برامج تعليمية ودورات متخصصة للمهنيين وطلاب الجامعات في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز المعرفة والخبرة للأطباء والفنيين والعاملين بالقطاع، وذلك بالتدريب على أفضل الحلول التعليمية الرقمية المتطورة، لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية المتكاملة من خلال سد الفجوات الخاصة بالقطاع الطبي المحلي مثل نقص المهنيين المدربين بالقطاع، بالإضافة إلى تطوير القوة العاملة الماهرة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وقامت الأكاديمية بتدريب فني الأشعة في عدد من المدن المختلفة من بينهم (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنوفية، الأقصر).

وأجرت الأكاديمية تدريبا لنحو 108 فني أشعة من 19 محافظة مختلفة، وتعاونت أكاديمية سيمنز هيلثنيرز مع عدد من المؤسسات الطبية المرموقة مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357 وعدد من الجامعات بما فيهم جامعة القاهرة ضمن اهتمام الشركة بالمسؤولية المجتمعية.

وأطلقت الأكاديمية برامج متخصصة مثل دبلوم“انطلق إلى السوق” في هندسة الأجهزة الطبية بهدف تمكين الخريجين الجدد من استكشاف مسارات مهنية متنوعة واكتساب خبرة عملية حقيقية.





