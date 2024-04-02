سيمنز هيلثنيرز تنتهى من تدريب 1849 خريجًا بالقطاع الطبى

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- Al-Borsa News) انتهت أكاديمية سيمنز هيلثنيرز المتخصصة في مجال التدريب الطبي، من تنفيذ 236 دورة تدريبية وتخريج 1849 مشاركا، لدعم القطاع الطبي المصري بفريق فني ذو خبرة علمية وعملية للمساهمة في النهوض بالقطاع.
وقال عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر، إن الأكاديمية تتطلع إلى المساهمة مع الشركاء لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وخارجها.
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وأضاف قنديل، أنه بفضل الجهود المشتركة مع كافة الشركاء في القطاع الطبي، قدمت الأكاديمية خلال عام واحد مجموعة من الدورات واسعة المجال.
أشار إلى أن التعليم المستمر، والتوعية، وتمكين العاملين بالمجال الطبي بأحدث التقنيات الطبية من أهم العوامل التي تساهم في النهوض بالقطاع الطبي.
وتستهدف الأكاديمية تقديم برامج تعليمية ودورات متخصصة للمهنيين وطلاب الجامعات في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز المعرفة والخبرة للأطباء والفنيين والعاملين بالقطاع، وذلك بالتدريب على أفضل الحلول التعليمية الرقمية المتطورة، لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية المتكاملة من خلال سد الفجوات الخاصة بالقطاع الطبي المحلي مثل نقص المهنيين المدربين بالقطاع، بالإضافة إلى تطوير القوة العاملة الماهرة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وقامت الأكاديمية بتدريب فني الأشعة في عدد من المدن المختلفة من بينهم (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنوفية، الأقصر).
وأجرت الأكاديمية تدريبا لنحو 108 فني أشعة من 19 محافظة مختلفة، وتعاونت أكاديمية سيمنز هيلثنيرز مع عدد من المؤسسات الطبية المرموقة مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357 وعدد من الجامعات بما فيهم جامعة القاهرة ضمن اهتمام الشركة بالمسؤولية المجتمعية.
وأطلقت الأكاديمية برامج متخصصة مثل دبلوم“انطلق إلى السوق” في هندسة الأجهزة الطبية بهدف تمكين الخريجين الجدد من استكشاف مسارات مهنية متنوعة واكتساب خبرة عملية حقيقية.
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