بايدن يعرب عن مخاوفه لـشي بشأن تيك توك

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحدث الرئيس“جو بايدن” هاتفيًا مع نظيره الصيني“شي جين بينغ” الثلاثاء، في أول محادثة بينهما منذ قمة نوفمبر، ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين.
وأوضح“جون كيربي” المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين عقب المكالمة، أن“بايدن” أعرب عن مخاوفه بشأن“تيك توك”، وقال“كيربي”:“لم يكن الأمر يتعلق بحظر التطبيق، بل يتعلق بمصلحتنا في حماية مصالح الأمن القومي وأمن بيانات الشعب الأمريكي”.
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كما أشار“بايدن” إلى مخاوفه بشأن التكتيكات التجارية التي تنتهجها الصين والتي قال البيت الأبيض إنها تضر بالعمال الأمريكيين، وشدد على أن الولايات المتحدة ستفعل ما يجب عليها لمنع“استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لتقويض أمننا القومي، دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر”.
ووصف البيت الأبيض المحادثة التي استمرت ساعة و45 دقيقة بأنها“صريحة وبناءة”، مضيفًا أن“بايدن” شدد على ضرورة الحفاظ على“السلام والاستقرار” عبر مضيق تايوان، وأبدى مخاوفه بشأن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية.
وناقش“بايدن” و”شي” أيضًا عددًا من القضايا التي يرى المسؤولون الأمريكيون والصينيون فيها مجالًا للتعاون، بما في ذلك مكافحة المخدرات وطفرة الذكاء الاصطناعي وقضايا تغير المناخ.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051765
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