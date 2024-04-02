بايدن يعرب عن مخاوفه لـشي بشأن تيك توك

MENAFN - Al-Borsa News) تحدث الرئيس“جو بايدن” هاتفيًا مع نظيره الصيني“شي جين بينغ” الثلاثاء، في أول محادثة بينهما منذ قمة نوفمبر، ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين.

وأوضح“جون كيربي” المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين عقب المكالمة، أن“بايدن” أعرب عن مخاوفه بشأن“تيك توك”، وقال“كيربي”:“لم يكن الأمر يتعلق بحظر التطبيق، بل يتعلق بمصلحتنا في حماية مصالح الأمن القومي وأمن بيانات الشعب الأمريكي”.

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كما أشار“بايدن” إلى مخاوفه بشأن التكتيكات التجارية التي تنتهجها الصين والتي قال البيت الأبيض إنها تضر بالعمال الأمريكيين، وشدد على أن الولايات المتحدة ستفعل ما يجب عليها لمنع“استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لتقويض أمننا القومي، دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر”.

ووصف البيت الأبيض المحادثة التي استمرت ساعة و45 دقيقة بأنها“صريحة وبناءة”، مضيفًا أن“بايدن” شدد على ضرورة الحفاظ على“السلام والاستقرار” عبر مضيق تايوان، وأبدى مخاوفه بشأن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية.

وناقش“بايدن” و”شي” أيضًا عددًا من القضايا التي يرى المسؤولون الأمريكيون والصينيون فيها مجالًا للتعاون، بما في ذلك مكافحة المخدرات وطفرة الذكاء الاصطناعي وقضايا تغير المناخ.

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